Ср, 22.04.2020
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Вера Брежнева показала свою первую веб-фотосессию, где позировала полуобнаженной

Вера Брежнева.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Карантин повлиял и на жизнь звезд, которым приходится привлекать внимание поклонников не выходя из дома, пигет Лайф.

Экс-солистка «ВИА Гры» показала уже вторую пикантную съемку за последние несколько дней. Вера отметила, что это ее первая веб-фотосессия, то есть она впервые позировала удаленно.

На кадрах звезда предстала в откровенном образе, распахнув белый жакет, от которого позже и вовсе избавилась. Артистка расположилась у окна в боди телесного цвета, отчего создавалась иллюзия, будто она абсолютно обнажена.

Поклонникам подобные эксперименты пришлись по вкусу, и лайки полетели один за другим. Юзеры писали, что 38-летняя певица настолько хорошо выглядит, что затмит собой любую юную девушку. Впрочем, многие интересовались, как реагирует на откровенные фотографии муж Константин Меладзе. Ведь не каждому придется по душе, что его полуобнаженная супруга стала достоянием общественности. Однако Вера отшутилась в комментариях, что он сам их утверждает.

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