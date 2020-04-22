Откровенные снимки: Вера Брежнева оголилась перед камерой

Поклонникам подобные эксперименты пришлись по вкусу, и лайки полетели один за другим. Юзеры писали, что 38-летняя певица настолько хорошо выглядит, что затмит собой любую юную девушку. Впрочем, многие интересовались, как реагирует на откровенные фотографии муж Константин Меладзе. Ведь не каждому придется по душе, что его полуобнаженная супруга стала достоянием общественности. Однако Вера отшутилась в комментариях, что он сам их утверждает.

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