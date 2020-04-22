ВИДЕО ⟩ Фанатка Бузовой потратила 45 тысяч евро, чтобы стать максимально похожей на певицу

Пользовательница с ником Небузова потратила большую сумму на пластические операции.
В популярной сети TikTok пользовательница с ником Небузова рассказала подписчикам своего аккаунта о том, что потратила три миллиона рублей (около 45 тысяч евро) на пластические операции, чтобы стать в итоге похожей на ее кумира – ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.
@ne_buzova86
Мои хорошие знакомьтесь это Мона 🐇моя любимая Мона☺️❤️ ##моямона ##крольчиха ##врекомендации ##бузоваlove ##nebuzova86♬ оригинальный звук - ne_buzova86
По словам девушки, ради сходства с артисткой она поменяла форму носа и даже контур лица. При этом она демонстрирует не только внешнее сходство, но и ее манеру поведения и даже речи, копируя повадки и жесты Бузовой.
Пользователи Сети хвалят смелую блогершу в комментариях и выражают ей поддержку. Однако злопыхатели считают, что даже пластические операции не помогли девушке стать похожей на Бузову. Критики поступка блогерши заявляют о том, что ей следовало проявлять индивидуальность, а не копировать других в погоне за славой.
@ne_buzova86
Люблю кушать нутеллу ложками😋 а что любите вы мои хорошие☺️?##луна ##лунанезнаетпути ##бузова ##бузоварулит ##ябузова ##buzova ##бузоватоп ##buzovalove♬ Луна не знает пути - Тайпан, Agunda