Ср, 22.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Фанатка Бузовой потратила 45 тысяч евро, чтобы стать максимально похожей на певицу

ФОТО: Youtube

Пользовательница с ником Небузова потратила большую сумму на пластические операции.

В популярной сети TikTok пользовательница с ником Небузова рассказала подписчикам своего аккаунта о том, что потратила три миллиона рублей (около 45 тысяч евро) на пластические операции, чтобы стать в итоге похожей на ее кумира – ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.

@ne_buzova86

Мои хорошие знакомьтесь это Мона 🐇моя любимая Мона☺️❤️ ##моямона ##крольчиха ##врекомендации ##бузоваlove ##nebuzova86

♬ оригинальный звук - ne_buzova86

По словам девушки, ради сходства с артисткой она поменяла форму носа и даже контур лица. При этом она демонстрирует не только внешнее сходство, но и ее манеру поведения и даже речи, копируя повадки и жесты Бузовой.

Пользователи Сети хвалят смелую блогершу в комментариях и выражают ей поддержку. Однако злопыхатели считают, что даже пластические операции не помогли девушке стать похожей на Бузову. Критики поступка блогерши заявляют о том, что ей следовало проявлять индивидуальность, а не копировать других в погоне за славой.

@ne_buzova86

Люблю кушать нутеллу ложками😋 а что любите вы мои хорошие☺️?##луна ##лунанезнаетпути ##бузова ##бузоварулит ##ябузова ##buzova ##бузоватоп ##buzovalove

♬ Луна не знает пути - Тайпан, Agunda
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