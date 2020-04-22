ВИДЕО ⟩ Фанатка Бузовой потратила 45 тысяч евро, чтобы стать максимально похожей на певицу

В популярной сети TikTok пользовательница с ником Небузова рассказала подписчикам своего аккаунта о том, что потратила три миллиона рублей (около 45 тысяч евро) на пластические операции, чтобы стать в итоге похожей на ее кумира – ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.

По словам девушки, ради сходства с артисткой она поменяла форму носа и даже контур лица. При этом она демонстрирует не только внешнее сходство, но и ее манеру поведения и даже речи, копируя повадки и жесты Бузовой.