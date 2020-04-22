Ср, 22.04.2020
Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звездами «Дома-2»? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ПРОСТО ПЕРСИК ⟩ Эрна Хуско вышла поиграть в гольф, но все смотрят на ее пятую точку

Эрна Хуско.

ФОТО: Instagram

Эрну Хуско можно назвать обладательницей одних из самых выдающихся форм в наших краях. Девушка, которая сравнительно недавно покинула Таллинн, чтобы вернуться к родителям в Финляндию, ведет успешный Instagram-блог, в котором делится не только своими секретами подтянутой фигуры и тренировок, но и показывает их результаты. 

Вчера в Instagram бывшей фигуристки, а ныне фитнес-модели появилось свежее фото, сделанное на поле для гольфа. Но Эрна была бы не Эрной, если бы сделала акцент на своем занятии. В кадре в глаза сразу бросаются ее округлые формы. 

Впрочем, фанаты точно оценили такой жест. Смотри фото!

НАВЕРХ