ПРОСТО ПЕРСИК ⟩ Эрна Хуско вышла поиграть в гольф, но все смотрят на ее пятую точку

Эрну Хуско можно назвать обладательницей одних из самых выдающихся форм в наших краях. Девушка, которая сравнительно недавно покинула Таллинн, чтобы вернуться к родителям в Финляндию, ведет успешный Instagram-блог, в котором делится не только своими секретами подтянутой фигуры и тренировок, но и показывает их результаты.