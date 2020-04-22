ПРОСТО ПЕРСИК ⟩ Эрна Хуско вышла поиграть в гольф, но все смотрят на ее пятую точку

Эрну Хуско можно назвать обладательницей одних из самых выдающихся форм в наших краях. Девушка, которая сравнительно недавно покинула Таллинн, чтобы вернуться к родителям в Финляндию, ведет успешный Instagram-блог, в котором делится не только своими секретами подтянутой фигуры и тренировок, но и показывает их результаты.
Вчера в Instagram бывшей фигуристки, а ныне фитнес-модели появилось свежее фото, сделанное на поле для гольфа. Но Эрна была бы не Эрной, если бы сделала акцент на своем занятии. В кадре в глаза сразу бросаются ее округлые формы.
Впрочем, фанаты точно оценили такой жест. Смотри фото!