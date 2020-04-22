ПОСТЕЛЬНОЕ ФОТО ⟩ Эстонская модель нежится на простынях в нижнем белье

Эстонская модель, некогда бывшая лицом Nike в нашей стране, постоянно проживает на Бали. Возможно, девушка и ее возлюбленный Юхани Сярглепп вернулись бы домой, но из-за коронавируса все перелеты отменили. Так пара застряла на карантине в чужих краях.
Кадри, впрочем, развлекается как может. А результатами делится со своими поклонниками. На днях в Instagram девушки появился свежий снимок, на котором она позирует на кровати в нижнем белье бренда Calvin Klein.
Напомним, в начале карантина Юхани дал небольшое интервью.
«Мы застряли на Бали и уехать отсюда не можем», - признался Сярглеп порталу Elu24. Известный блогер и путешественник, который признается, что в плане климата Бали — не самое худшее место для пребывания, система здравоохранения здесь все же хромает.
Хотя МИД и посоветовал всем эстонцам за границей вернуться домой, к сожалению, это невозможно для Юхана и Катри. «Большинство авиакомпаний, отправляющих рейсы в Эстонию, уже временно закрыты, и новые ограничения вступят в силу в кратчайшие сроки. Мы вынуждены оставаться в Индонезии до конца кризиса», - отметил Юхани в интервью 18 марта.