ПОСТЕЛЬНОЕ ФОТО ⟩ Эстонская модель нежится на простынях в нижнем белье

Кадри, впрочем, развлекается как может. А результатами делится со своими поклонниками. На днях в Instagram девушки появился свежий снимок, на котором она позирует на кровати в нижнем белье бренда Calvin Klein.

Напомним, в начале карантина Юхани дал небольшое интервью.

«Мы застряли на Бали и уехать отсюда не можем», - признался Сярглеп порталу Elu24. Известный блогер и путешественник, который признается, что в плане климата Бали — не самое худшее место для пребывания, система здравоохранения здесь все же хромает.