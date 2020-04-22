ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Насколько хорошо вы знаете Таллинн? Пройдите этот увлекательный тест и выиграйте призы!

Прямо сейчас у каждого из вас есть возможность пройти эксклюзивный тест с животными на знание Таллинна - столицы Эстонской Республики, поделиться этой публикацией у себя на странице в Facebook или VK, отправить результат теста нам адрес: info@limon.ee и выиграть бутылочку для питья и сумку с символикой портала Limon.ee.
В ТЕМЕ письма напишите кодовое слово Таллинн, а в тексте - количество правильных ответов или скриншот с результатом. Письма принимаются до 28 апреля, 29 апреля объявим 2 победителей!
Портал Limon.ee решил воспользоваться современными технологиями и так называемой дополненной реальностью Google для смартфонов Apple. И выгулял 3-d животных в отличную солнечную погоду в Таллинне. Мы прошлись с ними по улицам города. Сейчас это очень актуально, ведь СМИ то и дело пишут о том, что во время самоизоляции и пандемии коронавируса, когда многие люди сидят дома, на улицах городов всё смелее появляются различные животные. Помимо привычных кошек и собак в нашей подборке вы встретитесь в Таллинне с медведем, тигром, львом и другими животными! Проходим тест и делимся результатами!