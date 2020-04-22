ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Насколько хорошо вы знаете Таллинн? Пройдите этот увлекательный тест и выиграйте призы!

Портал Limon.ee решил воспользоваться современными технологиями и так называемой дополненной реальностью Google для смартфонов Apple. И выгулял 3-d животных в отличную солнечную погоду в Таллинне. Мы прошлись с ними по улицам города. Сейчас это очень актуально, ведь СМИ то и дело пишут о том, что во время самоизоляции и пандемии коронавируса, когда многие люди сидят дома, на улицах городов всё смелее появляются различные животные. Помимо привычных кошек и собак в нашей подборке вы встретитесь в Таллинне с медведем, тигром, львом и другими животными! Проходим тест и делимся результатами!