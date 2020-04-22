Ср, 22.04.2020
«Червячок в попе у ребенка»: задание для эстонских шестиклассников шокировало Facebook СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии объявили войну коронавирусу: как люди борются с последствиями COVID-19

Illustreeriv foto

ФОТО: Sander Ilvest

Эпидемия COVID-19 застала мир врасплох. Казалось бы, никто не был готов к пандемии такого масштаба, которая, в свою очередь, крайне негативно сказалась на общественной жизни жителей почти всей Европы, Америки и Азии. В то же время, есть среди нас те, кто с таким положением вещей мириться не хочет...

Youtube-канал Балтия, рассказывающий о разных аспектах жизни в Прибалтике, опубликовал новое видео, в котором рассказывается о жителях Эстонии, попытавшихся найти пути решения некоторых из проблем, возникших в связи с пандемией. 

Смотри видео и делись им с друзьями!

НАВЕРХ