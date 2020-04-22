ВИДЕО ⟩ Номер «Уральских пельменей» про больную Землю на приеме у врача стал хитом

Посвященный экологическим проблемам номер был приурочен к информации о том, что в венецианские каналы вернулись дельфины, и вообще природа нашей планеты успела очиститься за то время, пока большинство людей прекратило свою разрушительную деятельность из-за коронавируса.

Сюжет постановки разворачивается вокруг визита Земли Солнцевны (Дмитрий Брекоткин) к врачу (Юлия Михалкова с причудливыми «рожками» по бокам головы).

В ходе общения со специалистом, Брекоткин жалуется, что у него завелись люди.

«Да где ж вы людей-то подцепили? Странно, у вас в коллективе планет ни у кого людей нет», – встревоженно сказала Михалкова.

При этом она отмечает, что в свое время у Земли были динозавры, которых «удачно прижгли метеоритом».