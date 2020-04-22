Молодая эстонская пара поженилась: в ЗАГС не пустили ни детей, ни родителей, ни фотографа!

Свадьба Рейли и Яана-Йонаса Киммеля должна была состояться в магический для них день - 28 марта 2020 года, но из-за коронавируса банкет пришлось перенести, но не регистрацию!
«Это всё было спланировано до мельчайших деталей. На свадьбу пригласили 70 гостей - сначала планировалась регистрация, а потом и праздник до утра. Мы видели, что происходит в мире и нам показалось, что скоро это затронет и Эстонию», - вспоминает Яан-Йонас.
«Это было за день до объявления чрезвычайного положения в нашей стране. Я уже ехала в Хаапсалу. На следующий день мы должны были встретиться с тамадой и организатором свадьбы в месте проведения торжества и обсудить последние штрихи. Вечером следили за новостями и поняли, что что-то здесь не так и интуиция подсказала Яану-Йонасу, что банкет нужно отменять».
«За две недели до торжества отменили празднование, а на следующий день уже объявили чрезвычайное положение, которое и не позволило бы празднику состояться», - говорит Рейли.
Банкет отменили, но бракосочетание пары состоялось в намеченный день. Женщина была готова перенести и церемонию регистрации, но Яан-Йонас не был на это согласен. Из-за чрезвычайного положения в ЗАГСе были только молодожены и регистратор, в зал не впустили ни детей, ни родителей, ни фотографа.
«В тот день эмоции были на пределе. Именно в этот день вышло солнце. Стояли там вдвоем и дрожь пробегала по телу. Вау-эффект удался», - говорит Рейли.