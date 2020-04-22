Молодая эстонская пара поженилась: в ЗАГС не пустили ни детей, ни родителей, ни фотографа!

«Это всё было спланировано до мельчайших деталей. На свадьбу пригласили 70 гостей - сначала планировалась регистрация, а потом и праздник до утра. Мы видели, что происходит в мире и нам показалось, что скоро это затронет и Эстонию», - вспоминает Яан-Йонас.

«Это было за день до объявления чрезвычайного положения в нашей стране. Я уже ехала в Хаапсалу. На следующий день мы должны были встретиться с тамадой и организатором свадьбы в месте проведения торжества и обсудить последние штрихи. Вечером следили за новостями и поняли, что что-то здесь не так и интуиция подсказала Яану-Йонасу, что банкет нужно отменять».

«За две недели до торжества отменили празднование, а на следующий день уже объявили чрезвычайное положение, которое и не позволило бы празднику состояться», - говорит Рейли.