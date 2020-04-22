Диагноз Заворотнюк впервые озвучен официально – опубликован документ

Известно, что в 2019 году актриса перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга – в Германии и России. После этого Заворотнюк поместили в клинику в подмосковной Барвихе. Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, находился рядом с ней неотлучно, в том числе после начала эпидемии.

«Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», – заявил друг семьи СМИ.

По его словам, возвращение Заворотнюк домой подтвердил супруг актрисы, Петр Чернышев.

«Петя болезненно реагировал на расспросы. Но на днях он мне лично подтвердил, что Настя дома. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится», – полагает источник.

Свои комментарии дали изданию и профессионалы.

«Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке. Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой», – заявил пожелавший остаться анонимом врач.

Медик рассказал, что диагноз Заворотнюк – глиобластома (рак мозга), но не смертельная. Сейчас ей намного лучше, считает врач, и впоследствии актриса сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Он заявил, что Заворотнюк проходит курс лечения препаратом нового формата – кейтруда (Keytruda).

«Это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия (лечение препаратами, которые блокируют рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы), альтернатива гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники - профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии», – поясняют источники СМИ.

Издание выяснило, как проходило лечение актрисы. Сначала удалили опухоль, но появилась вторая, которую также удалили. Теперь идет поддерживающее лечение. Актриса еще слаба, из-за ослабленного иммунитета врачи боятся инфекций, отсюда соблюдаются повышенные требования к чистоте, проводятся дезинфекции.

Внешне актриса изменилась, сообщают источники, появились отеки вокруг глаз, но выпавшие после химиотерапии волосы отросли снова. Актриса отдыхает, читает книги. Шанс на выздоровление, по словам врачей, большой.

«Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама», – рассказал «КП» друг Петра Чернышева.

Во время лечения актриса принимала гормональные препараты, из-за чего сильно прибавила в весе. Но как только перестала принимать гормоны, похудела.

«Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться», – рассказывает источник.