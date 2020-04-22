КОРОНАКРИЗИС ⟩ Виктория Бекхэм уволила тридцать сотрудников и воспользовалась господдержкой

Стало известно, что Виктория Бекхэм воспользуется британской правительственной программой поддержки компаний во время пандемии, чтобы выплачивать восемьдесят процентов зарплаты сотрудникам своего модного бренда. За это бывшую солистку Spice Girls подвергли критике.

Также общественность критикует Бекхем за то, что имея огромное состояние в 335 млн фунтов стерлингов, она все равно уволила 30 сотрудников. Daily Mail уточняет, что только коллекция сумок бренда Victoria Beckham оценивается в 1,5 млн фунтов стерлингов, а одно платье стоит 1500 фунтов.

Виктории Бекхэм припомнили, что недавно они с мужем Дэвидом Бекхэмом купили пентхаус в Майами за 20 миллионов фунтов стерлингов и хвастаются в соцсетях дорогим вином, но не хотят платить из своего кармана сотрудникам.

Известный британский ведущий Пирс Морган также раскритиковал экс-перчинку в эфире своего шоу, заявив, что правительственная программа не была рассчитана на поддержку избалованных мультимиллионеров вроде Бекхэм и назвал бизнес Виктории тщеславным проектом. Соведущая Моргана Сюзанна Рид попыталась защитить Викторию, отметив, что она лишилась своей зарплаты и доплачивает двадцать процентов зарплаты сотрудникам из своих денег, а также добавила, что бывшая солистка Spice Girls пожертвовала двадцать процентов с онлайн-продаж бренда продовольственным банкам.