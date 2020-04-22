«Началась депрессия»: у Надежды Бабкиной проблемы с речью после отключения от ИВЛ

Врачи рассказали о состоянии здоровья Надежды Бабкиной.
Состояние Надежды Бабкиной все еще остается очень тяжелым. Об этом издания StarHit сообщили сотрудники больницы, где артистка лежит вот уже три недели.
Недавно народную артистку вывели из состояния медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Тем не менее Бабкину не спешат переводить в обычную палату, оставляя под наблюдением в кардиореанимации. Также у нее остаются проблемы с речью, в связи с чем она общается с окружающими жестами и знаками. Ко всему прочему у певицы развилась депрессия из-за долгого лечения.
«В 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» — отключили от ИВЛ — уже большая победа! Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре» — сообщили медики, добавив, что артистка, у которой поражены почти все легкие, выжила чудом.
Врачи также уточнили, что Бабкина продолжает принимать противовирусную и антибактериальную терапию, а также дышит самостоятельно, но через специальную трубку, вставленную в шею, питается по-прежнему через зонд. В целом наблюдается положительная динамика.
Напомним, что Надежда Бабкина уже три недели лечится от последствий коронавирусной инфекции, сообщает TopNews. Не так давно у нее началась двусторонняя пневмония и врачи вводили ее в состояние искусственной комы и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.