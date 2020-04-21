ВИДЕО ⟩ Уку Сувисте спел две песни на домашнем концерте «Евровидения», который посмотрели почти двести тысяч человек!

Уку Сувисте выступил на домашнем концерте с двумя песнями, потому что в дополнение к тем, которые должны были представить в этом году, также вспоминают хиты предыдущих лет. В результате голосования в социальных сетях Сувисте исполнил песню Loreen, которая представила Швецию в 2012 году и одержала победу с синглом «Euphoria». Также певец спел песню, с которой победил на конкурсе Eesti Laul 2020 и должен был выступить на «Евровидении» - «What Love Is».