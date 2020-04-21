СМОТРИ ⟩ На съемках клипа эстонской певицы использовали ту же технику, что и Кристофер Нолан во время съемок в Таллинне

Грета Пайя выпустила новый летний сингл "Maru", а вместе с ним и музыкальное видео в стиле 90-х, которое впервые в Эстонии было снято с использованием новой системы мобильных кранов, пишет TV3.
На самом деле, у меня никогда раньше не было песни с таким позитивным и энергичным видео - сама удивлена,
- сказала Грете.
Впервые для съемок видео была использована мобильная крановая система «Boriss», с помощью которой можно снимать очень сложные и мощные кадры в движении.
Та же техника была использована прошлым летом на съемках фильма Кристофера Нолана «Принцип» в Таллинне.
Грете очень довольна звучанием последнего сингла.
Эти несколько лет поисков себя, как музыканта, принесли свои плоды - по крайней мере, для меня, что, в конце концов, я считаю самым важным.