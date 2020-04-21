Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II

Поздравить Елизавету II лично супруги сегодня не смогут: они вместе со своими тремя детьми находятся в самоизоляции в поместье Анмер-Холл в Норфолке, а королева пережидает эпидемию коронавируса в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним мужем принцем Филиппом. Однако, как говорят инсайдеры, сегодня Елизавета II созвонится с другими членами королевской семьи по видеосвязи, чтобы вместе с ними отметить праздник. Как рассказала Кейт Миддлтон, такой способ общения они в семье практикуют регулярно.