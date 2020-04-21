ВИДЕО ⟩ Попавшая в прогноз погоды кошка в десять раз увеличила рейтинги телеканала

Однако однажды в кадр влезла кошка Джеффа – Бетти, благодаря чему рейтинги телеканала значительно выросли. Теперь животное появляется в прогнозе погоды регулярно, пишет Bored Panda.

Выпуски с необычным тандемом собирают в 10 раз больше просмотров, рассказывают представители телеканала. Кошка даже получила свой титр – Betty the weather cat (погодная кошка).

Лайонс рассказал, что нашел Бетти у себя на подоконнике 10 лет назад. Она постоянно приходила к нему и просила еду. Дочка уговорила телеведущего взять питомца домой.