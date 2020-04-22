Овнов ждут проблемы с финансами, а Львам стоит поберечь здоровье: гороскоп на 22 апреля

Овен

Работа покажется утомительной и малоинтересной, а печальное состояние финансовых дел не лучшим образом скажется на настроении. Неплохо было бы дать себе возможность отдохнуть, отложив ненадолго накопившиеся дела. Если сделать это невозможно, постарайтесь подойти творчески к решению стоящих перед вами задач. Элемент игры уместен во всем, и его наличие вовсе не говорит о вашей несерьезности; он лишь позволяет избежать скуки, которая всегда была врагом Овнов.

В общении стоит быть разборчивее: звезды предупреждают о том, что доверять сегодня можно только самым близким людям. Желательно не вступать в ссоры с родственниками из-за мелочей, да и к промахам любимого человека стоит отнестись снисходительно.

Телец

Не самый легкий и приятный день, однако дающий возможность усвоить весьма полезные уроки. Окружающие не слишком снисходительны по отношению к вам, так что будьте готовы выслушать критику в свой адрес, причем не только конструктивную. При ведении важных переговоров нужна осторожность. Не подписывайте в спешке важных документов, и не делайте покупок, которых не планировали заранее.

Ссор и конфликтов удастся избежать, если вы не станете настаивать на очевидном и убеждать в своей правоте тех, кто не способен разделить вашу точку зрения. Постарайтесь избежать споров на отвлеченные темы, и обязательно найдите возможность сказать что-то приятное тем, кто вам дорог.

Близнецы

Весьма противоречивый день. Умение общаться, находить общий язык и договариваться с самыми разными людьми вам сегодня очень пригодится, а вот излишняя доверчивость может и навредить. Не следует в этот день заключать долгосрочных договоров или брать на себя серьезные обязательства – слишком уж велика опасность пострадать из-за собственной самоуверенности. Возможны серьезные разногласия с коллегами, вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить свой авторитет на работе.

Состояние семейных дел только радует; родственники сегодня на вашей стороне, и от общения с ними вы наверняка получите удовольствие. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако следует помнить, что в шумных увеселительных заведениях назначать встречи не стоит.

Рак

Действуйте решительно – звезды готовы поддержать тех, кто знает, чего хочет, и готов добиваться цели, не жалея сил. Однако нужно иметь в виду, что работы вам предстоит немало, и стремление справиться со всеми делами именно сегодня может привести к переутомлению и ухудшению самочувствия. Разумный план – важное условие достижения успеха; помните, что логика сегодня не менее важна, чем интуиция.