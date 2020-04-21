ФОТО ⟩ #изоизоляция: жители Эстонии повторяют образы с известных картин дома

В акции #изоизоляция люди с помощью подручных средств воссоздают картины известных художников. Впрочем, этим дело не ограничилось: сидя дома, народ начал делать реплики на сцены из известных фильмов, воссоздавать сценки из мультфильмов, а также копировать любимых актеров. Иногда получается очень смешно, а иногда – почти гениально.

А поскольку мимо проекта #изоизоляция не смогли пройти мимо и наши соотечественники, именно их работы мы и публикуем.

Телеведущий Артур Тюленев предстал в образе Ленина. Если на картине Вениамина Борисова «Ленин читает Правду», то наш современник – Playboy.

ФОТО: Изоизоляция/Facebook

Фотограф Елена Руди поделилась карантинной вариацией на тему самоизоляции с маленькими детьми. Картина Нормана Роквелла «Продавщица в канун Рождества».

ФОТО: Елена Руди/Facebook/Изоизоляция

Радиоведущая Ольга Петрова преобразилась в «Маленькую торговку углем» Хулио Ромеро де Торреса.

Балерина и хореограф Мария Гольцман поделилась своим видением «Звездной ночи над Роной» Винсента Ван Гога.

Впрочем, воспитанники таллиннского хореографа воспроизводят картины вне всеобщей группы #изоизоляция. Так нам очень понравилась вариация картины Белинского «Ученики» опубликованная на страничке Goltsman Ballet Studio.

Смотрите на другие идеи жителей Эстонии в флешмобе #Изоизоляция.

«Заяц» — рисунок Альбрехта Дюрера, 1502 г., акварель, гуашь. «Фенёк» – фотография таллиннца Вадима Фирса.

ФОТО: Изоизоляция/Facebook

Наталья Таммерт из Таллинна так увидела картину Марка Шагала «Между темнотой и светом».

ФОТО: Facebook/Изоизоляция

Рыбкин Анатолий Петрович (Россия, 1949) «Утро на озере Сенеж» и «Вечер на реке Нарове» Светланы Чайкиной из Ида-Виирума.

ФОТО: Facebook/Изоизоляция