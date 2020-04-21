ФОТО ⟩ #изоизоляция: жители Эстонии повторяют образы с известных картин дома

Как только люди не развлекают себя на карантине: поют из открытых окон, примеряют платья-подушки, выставляют на окна медведей. Но поистине шедевральным (во всех смыслах этого слова) стал флешмоб #изоизоляция, запущенный одноименным сообществом в Facebook. И хотя эту акцию придумали россияне, жители Эстонии ее тоже поддержали.
В акции #изоизоляция люди с помощью подручных средств воссоздают картины известных художников. Впрочем, этим дело не ограничилось: сидя дома, народ начал делать реплики на сцены из известных фильмов, воссоздавать сценки из мультфильмов, а также копировать любимых актеров. Иногда получается очень смешно, а иногда – почти гениально.
А поскольку мимо проекта #изоизоляция не смогли пройти мимо и наши соотечественники, именно их работы мы и публикуем.
Телеведущий Артур Тюленев предстал в образе Ленина. Если на картине Вениамина Борисова «Ленин читает Правду», то наш современник – Playboy.
Фотограф Елена Руди поделилась карантинной вариацией на тему самоизоляции с маленькими детьми. Картина Нормана Роквелла «Продавщица в канун Рождества».
Радиоведущая Ольга Петрова преобразилась в «Маленькую торговку углем» Хулио Ромеро де Торреса.
Балерина и хореограф Мария Гольцман поделилась своим видением «Звездной ночи над Роной» Винсента Ван Гога.
Впрочем, воспитанники таллиннского хореографа воспроизводят картины вне всеобщей группы #изоизоляция. Так нам очень понравилась вариация картины Белинского «Ученики» опубликованная на страничке Goltsman Ballet Studio.
Смотрите на другие идеи жителей Эстонии в флешмобе #Изоизоляция.
«Заяц» — рисунок Альбрехта Дюрера, 1502 г., акварель, гуашь. «Фенёк» – фотография таллиннца Вадима Фирса.
Рыбкин Анатолий Петрович (Россия, 1949) «Утро на озере Сенеж» и «Вечер на реке Нарове» Светланы Чайкиной из Ида-Виирума.
Может, вы тоже принимали участие, а мы вас не заметили? Присылайте свои работы на info@limon.ee