Вт, 21.04.2020
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Это надо видеть! ⟩ Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова показала, как можно плавать на кухне

Venemaa ujuja Julija Jefimova.

ФОТО: instagram.com

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в домашних условиях во время самоизоляции.

При помощи кухонного стола спортсменка показала, как можно имитировать плавательный процесс.

«Все новое — это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте! P. S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео. Да и на суше — так себе. Зато всегда на позитиве», — написала Ефимова в Instagram.

Помимо шести титулов чемпионки мира, россиянка трижды становилась призером Олимпиады и 7 раз побеждала на первенствах Европы. 

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