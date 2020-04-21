Это надо видеть! ⟩ Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова показала, как можно плавать на кухне

«Все новое — это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте! P. S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео. Да и на суше — так себе. Зато всегда на позитиве», — написала Ефимова в Instagram.