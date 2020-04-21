Это надо видеть! ⟩ Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова показала, как можно плавать на кухне

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в домашних условиях во время самоизоляции.
При помощи кухонного стола спортсменка показала, как можно имитировать плавательный процесс.
What do Olympic atheletes do when they’re stuck at home?— Vala Afshar (@ValaAfshar) April 18, 2020
Russian Olympic swimmer Julia Evimova:pic.twitter.com/ylhlSt5vfB
«Все новое — это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте! P. S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео. Да и на суше — так себе. Зато всегда на позитиве», — написала Ефимова в Instagram.
Помимо шести титулов чемпионки мира, россиянка трижды становилась призером Олимпиады и 7 раз побеждала на первенствах Европы.