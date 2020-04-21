Главный эпидемиолог Швеции — туристам: «Если вы здоровы, добро пожаловать!»

По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелли, он и другие медицинские работники не сильно переживают по поводу прибывающих в Швецию туристов, передает is.fi.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелли ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Швецию посещают в основном финны и норвежцы, но есть и граждане других европейских стран, которые приезжают и посещают, например, парикмахерские, рестораны, бары, кафе и торговые центры, которые все еще остаются открытыми.

По словам Тегнелли, сегодня в Европе много людей, которые хотят путешествовать, но строгие ограничения мешают этому. Швеция, в настоящее время, страна, которая не препятствует въезду туристов, более того, их там ждут!

«Сегодняшние правила просты. Если у вас есть какие-либо симптомы, не приезжайте в Швецию, оставайтесь дома и избегайте контактов с людьми. Если вы здоровы, добро пожаловать. Я не верю, что пограничный контроль оказывает большое влияние на распространение коронавируса в любой стране», - сказал эпидемиолог.

По словам Тегнелли, шведские власти контролируют количество мобильных телефонов в стране с помощью операторов мобильной связи, но пока никакого значительного увеличения не наблюдается.

В Швеции почти у 15 000 человек был диагностирован коронавирус, умерло от него более 1580 человек.

Согласно официальным данным, источником которых является Коммуникационный центр Госканцелярии, паромное сообщение между Эстонией и Швецией продолжится в определенной мере, но каждый раз стоит перепроверять у фирм оказывающих услугу перевозки, действует ли конкретная транспортная линия. Стоит учитывать, что начиная с 17 марта в портах действует пограничный контроль, и обязательно с собой должны быть документы, а также учитывать наличие ограничений по въезду в государство.