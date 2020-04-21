Астролог Павел Глоба: четыре знака Зодиака выйдут из «черной полосы» в конце апреля

Самым негативным прогноз может стать для мстительных знаков Зодиака, так как звезды в этот период плохо реагируют на негатив и деструктивное поведение. Однако четырех счастливчиков звезды будут баловать.

Первыми в списке стоят Раки, которых ждет успех в делах и любви. Им не стоит сомневаться в себе, чтобы завоевать окружающих: апрель даст шанс для начала новых перспективных знакомств, причем как делового, так и любовного характера. В общении важно демонстрировать свою внутреннюю красоту. Но даже Ракам не стоит расслабляться в пятницу и субботу: временные проблемы могут вызвать крушение планов, поэтому действовать лучше, полагаясь на интуицию, а взаимодействовать - только с проверенными людьми.

Также на интуицию стоит полагаться и Весам, которым конец апреля сулит немало перемен в сфере финансов и работе. Павел Глоба советует им довериться чувствам. По его прогнозу, больше всего повезет представителям профессий, связанных с постоянным оборотом финансов, с денежными операциями и сделками. А в выходные набраться сил Весам поможет активный отдых. А еще Весы могут повстречать на своем пути новых друзей, вторую половинку и новых партнеров по бизнесу.

Стрельцам конец апреля принесет успех в финансах. По мнению Глобы он будет большим, удачными могут быть серьезные приобретения, вырастет прибыль. Но придется сделать выбор: окунуться в работу либо в любовь — угнаться за двумя зайцами не получится. Звезды советуют стать активнее именно в любовной сфере, перейдя на новый уровень отношений - заключить брак, встретится с родителями второй половинки.