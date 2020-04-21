Астролог Павел Глоба: четыре знака Зодиака выйдут из «черной полосы» в конце апреля

Астролог Павел Глоба дал совет, как обойти стороной неудачи на этой неделе, а также понять, в каком направлении стоит двигаться дальше, пишет Topnews.
Самым негативным прогноз может стать для мстительных знаков Зодиака, так как звезды в этот период плохо реагируют на негатив и деструктивное поведение. Однако четырех счастливчиков звезды будут баловать.
Первыми в списке стоят Раки, которых ждет успех в делах и любви. Им не стоит сомневаться в себе, чтобы завоевать окружающих: апрель даст шанс для начала новых перспективных знакомств, причем как делового, так и любовного характера. В общении важно демонстрировать свою внутреннюю красоту. Но даже Ракам не стоит расслабляться в пятницу и субботу: временные проблемы могут вызвать крушение планов, поэтому действовать лучше, полагаясь на интуицию, а взаимодействовать - только с проверенными людьми.
Также на интуицию стоит полагаться и Весам, которым конец апреля сулит немало перемен в сфере финансов и работе. Павел Глоба советует им довериться чувствам. По его прогнозу, больше всего повезет представителям профессий, связанных с постоянным оборотом финансов, с денежными операциями и сделками. А в выходные набраться сил Весам поможет активный отдых. А еще Весы могут повстречать на своем пути новых друзей, вторую половинку и новых партнеров по бизнесу.
В ТОП-4 Павла Глобы в конце апреля попали и Козероги, способные применять креативное мышление в каждом деле. Это крайне умные люди, которых ждут удача и большой прирост сил, поэтому Глоба советует браться за новые дела, знакомиться с новыми людьми в реальной жизни и в соцсетях. В любви их ждет успех, особенно одиночек, кто не нашел вторую половинку. Можно пригласить понравившегося человека на необычное свидание или признаться в чувствах неординарным образом. Настало время для примирения и поиска компромиссов, считает астролог.