Вт, 21.04.2020
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СМОТРИ ⟩ В Таллинне появилась первая собака-диджей, которая любит париться с хозяйкой в бане

Собака-диджей

ФОТО: Личный архив автора

Блогер из Таллинна Алиша Аля Виноградова рассказала о своей собаке породы Русский той и показала, чем ее домашний питомец занимается. Не все поклонники восхитились, некоторые набросились на девушку с обвинениями в нечеловеческом обращении с животным.  

Это девочка по кличке Бони. Как говорит ее хозяйка, она любит париться в бане, говорить с телевизором и летать. Два таких видео оказались в распоряжении редакции портала Limon.ee, в них собака летает и крутит вертушку массажера лапой под заводную музыку. «Видео в бане не успела записать, обязательно сделаю это в следующий раз», - сказала Алиша. 

Во время самоизоляции многие звезды показывают, как проводят время с домашними питомцами и это стало совершенно нормальным. Иногда животные творят невероятные вещи, как в данном случае Бони. 

Сама Алиша относится к этому легко: «На карантине собаки научатся многому. Какой хозяин, такая и собака». А вот взволнованные подписчики уже накинулись на девушку в Instagram. Смотрите, что они написали: 

ФОТО: Скриншот Instagram

А что думаете о собаке-диджее вы, дорогие читатели? 

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