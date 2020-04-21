МАТ СО СЦЕНЫ ⟩ Наргиз и ее любовник обманули организатора концерта и потребовали оплатить им алкоголь

Певица утверждает, что ее концерты в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе были отменены по вине нечестных организаторов. А ранее юристы Наргиз якобы вскрыли мошеннические действия устроителей шоу в Воронеже.

Правда, у последних своя точка зрения на ситуацию, отличная от звездной. «Наргиз лила на нас клевету: якобы мы без причины отменяли ее концерты в рамках того злополучного тура. А ради чего нам было их проводить? В Краснодаре было продано всего 100 билетов. В Ростове-на-Дону — 130. В Ставрополе — столько же. Написала бы: «Мои дорогие поклонники, за 30 тысяч рублей (375 евро) в кассе я выступать не буду». По крайней мере, это было бы честно. А Наргиз сделала крайними нас: «Организаторы — такие-рассякие, мошенники». А в чем я мошенник? Я только деньги теряю. Она забыла, что ее прошлогодний осенний тур был полностью сделан за мой счет, хотя я ей не продюсер и не спонсор. А всего лишь прокатчик. Беру готовый проект, продаю его и зарабатываю на этом», — говорил журналистам директор концертного агентства «Арт-Леон» из Воронежа Игорь Малюков.

По словам Малюкова, организация концертов в Воронеже планировалась еще тогда, когда Наргиз работала с Максимом Фадеевым. Много денег было потрачено на рекламу. А когда выяснилось, что певица ушла от продюсера, ее новые представители заявили: Наргиз приедет выступать, правда, с новыми песнями.

«Но я же не знал, что эти новые песни будут нецензурными. Спрашивал их, надо ли указывать на афишах ограничение по возрасту «18+». «Нет, у нас с этим все нормально», — уверяли они. А Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила перед зрителями и ругалась матом. Из-за этого у меня в каждом городе возникали проблемы. В Белгороде 60 человек возмутились и вышли из зала. Но мы извинились и вернули деньги за билеты. А в Орле один зритель написал заявление в прокуратуру. И меня как организатора привлекли к административной ответственности. «Вы понимаете, два таких правонарушения — и Наргиз из страны уедет», — предупреждал я ее представителей. «Фигня все это! — отвечали они. — Это не федерального значения города. Нам на это плевать!» — добавил директор агентства.

Новое творчество артистки не пришлось по вкусу публике, и билеты перестали хорошо продаваться. Убытки вынудили Малюкова отменить концерты в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

«В каждом из них я потерял как минимум тысяч по триста. Но даже это было для меня выгоднее, чем провести концерты и потерять в пять раз больше. В Воронеже шоу было запланировано с участием оркестра. Уже заключили договор, сделали партитуры. Если бы я отменил все это, то потерял бы еще полтора миллиона. Пришлось из двух зол выбирать меньшее», — поделился Малюков.

По словам организатора, перед шоу его заставили подписать договор поручительства с неким предпринимателем Антоном Ловягиным. Известно, что этот человек пробовал ранее работать с директором Григория Лепса, но пришелся не ко двору. А Наргиз влюбилась в Ловягина и стала таскать его с собой по гастролям.