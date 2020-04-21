НАЗВАТЬ ПОИМЕННО ⟩ Смотрите, кто из депутатов Рийгикогу носит маски, а кто не боится коронавируса?

На пленарном заседании Рийгикогу на прошлой неделе некоторые депутаты, заботящиеся о своем здоровье, были замечены в медицинских масках. Но не все, пишет Elu24.

Ношение масок в Эстонии - дело добровольное, но данные международной статистической фирмы Heureka говорят о том, что защитные маски все же препятствуют распространению коронавируса. И на последнем заседании Рийгикогу почти половина присутствующих парламентариев были в масках. Молодцы!

И наш премьер Юри Ратас служит образцом для подражания - он носит маску практически постоянно.

Заседание Рийгикогу ФОТО: Sander Ilvest

Член Консервативной партии Калле Грюнталь одной маской не ограничился. Он был одет еще и в плащ-дождевик из полиэтилена и очки с желтыми стеклами. Никто не знает, защищает ли такой костюмчик от заражения коронавирусом, но лучше, как говорится, перебдеть.

Заседание Рийгикогу ФОТО: Sander Ilvest

Депутаты от партии Isamaa спокойно относятся к эпидемии, масок не носят, один лишь Свен Сестер понимает всю серьезность ситуации.

Заседание Рийгикогу ФОТО: Sander Ilvest

Безусловно, в маске пришел и теледоктор Виктор Васильев.

заседание Рийгикогу ФОТО: Sander Ilvest

Без масок на заседании было 14 реформистов, 6 центристов и два консерватора. Назовем некоторых, кто не прятал своих лиц под масками, поименно: Виктория Ладынская-Кубитс, Кая Каллас, Марис Лаури, Юрген Лиги, Валдо Рандпере, Аннели Аккерманн, Эрки Сависаар и Сирет Котка.