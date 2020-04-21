ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Как наши мамы в СССР: пациентка Пельгулинна о родах во время карантина

О новых правилах в роддоме стилист-парикмахер Наталья Пашкевич узнала на последнем месяце беременности. До объявления в Эстонии чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса она с супругом посещала курсы и готовилась к партнерским родам.

«Новые правила, конечно, огорчили и добавили волнения, ведь это были мои первые роды, – говорит Наталья. – С другой стороны, в роддоме я чувствовала себя в безопасности. Приятно было видеть, как тщательно медперсонал соблюдает меры предосторожности и заботится о нас».

ФОТО: Из личного архива

При поступлении роженица заполняет опросник, ей измеряют температуру и делают тест на наличие вируса Covid-19.

«До получения результата ты изолирован, тебе нельзя выходить в коридор, когда заходит персонал, нужно надевать защитную маску», – говорит Наталья, а также отмечает, что работники роддома дезинфицировали руки при каждом входе и выходе из ее палаты.

Молодая мама рассказывает, что во время родов отцы томятся в ожидании на улице – сидят в машинах. Это дает роженицам почувствовать переживания и поддержку любимого человека.

«Впервые папа увидел нас на видео, которое сняла акушерка сразу же после родов», – делится впечатлениями Наталья, называя эти кадры самыми трогательными в ее жизни.

Наталья родила дочь 4 апреля, после чего еще три дня пробыла с ней в семейной палате, но только вдвоем. Семейные палаты во время карантина, как и ранее, пользуются в роддоме большим спросом. Там счастливая мать с малышкой наслаждались обществом друг друга и потихоньку привыкали к новому укладу жизни, а с мужем и другими родственниками общались лишь по телефону и интернету.

«Персонал при посещении предупреждал стуком в дверь. Все были предельно внимательны и заботливы на протяжении всего нашего пребывания.

Но больше всего удивило при выписке, что семейную палату нам дали абсолютно бесплатно! Мне ни за что не пришлось платить», – говорит Наталья.

Палата находилась на шестом этаже, и показать ребенка мужу в окно не получилось бы даже при большом желании. Зато выписка из роддома действительно напомнила рассказы наших мам о временах СССР. При выходе молодую мать со свертком встречал счастливый и соскучившийся муж. С трепетом он впервые взял дочь на руки.