ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Вот как Энрике Иглесиас развлекает детей на самоизоляции

Все мы любим домашние видео Энрике Иглесиаса, которые певец порой публикует. На этот раз артист опубликовал забавный ролик со своими подросшими детьми, чем вновь растрогал многочисленных фанатов, пишет Сегодня.
Испанский певец Энрике Иглесиас показал, как весело проводит карантин с близнецами Николасом и Люси, которые родились в 2017 году. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео, снятое во дворе дома Иглесиасов в Майами.
Звездный папа выступил в роли лошади, и сначала возил Николаса, а затем и его сестренку Люси. Детям, как всегда, все очень нравится, да и папе весело.
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К слову, девочку, которая родилась 13 февраля 2020 года, Энрике и Анна назвали Машей. Об этом певец первым сообщил в социальной сети. Что касается Курниковой, то она редко постит что-то в свой Instagram.