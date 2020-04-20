ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Вот как Энрике Иглесиас развлекает детей на самоизоляции

Испанский певец Энрике Иглесиас показал, как весело проводит карантин с близнецами Николасом и Люси, которые родились в 2017 году. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео, снятое во дворе дома Иглесиасов в Майами.

Звездный папа выступил в роли лошади, и сначала возил Николаса, а затем и его сестренку Люси. Детям, как всегда, все очень нравится, да и папе весело.

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