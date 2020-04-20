ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Узнайте, кто победил в тесте с животными на знание Нарвы

Прямо сейчас у каждого из вас есть возможность пройти эксклюзивный тест с животными на знание Нарвы, поделиться этой публикацией у себя на странице в Facebook или VK, отправить результат теста нам адрес: info@limon.ee и выиграть бутылочку для питья и сумку с символикой портала Limon.ee.
ВНИМАНИЕ, В РОЗЫГРЫШЕ ПОБЕДИЛИ:
Juri Kuznetsov и Jelena Repp. Наши поздравления!
С победителями свяжемся!
В ТЕМЕ письма напишите кодовое слово Нарва, а в тексте - количество правильных ответов или скриншот с результатом. Письма принимаются до конца недели - до 26 апреля, 27 апреля объявим 2 победителей!
Портал Limon.ee решил воспользоваться современными технологиями и так называемой дополненной реальностью Google для смартфонов Apple. И выгулял 3-d животных в Нарве. Мы прошлись с ними по улочкам города. Сейчас это очень актуально, ведь СМИ то и дело пишут о том, что во время самоизоляции и пандемии коронавируса, когда очень многие люди сидят дома, на улицах городов всё смелее появляются различные животные.
Приз выглядит примерно так:
Проходите тест ниже, участвуйте в розыгрыше призов и расширяйте свой кругозор и знайте географию родного города! Удачи всем в игре и приятной виртуальной прогулки!