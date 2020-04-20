Пн, 27.04.2020
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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Узнайте, кто победил в тесте с животными на знание Нарвы

Нарва

ФОТО: Shutterstock

Прямо сейчас у каждого из вас есть возможность пройти эксклюзивный тест с животными на знание Нарвы, поделиться этой публикацией у себя на странице в Facebook или VK, отправить результат теста нам адрес: info@limon.ee и выиграть бутылочку для питья и сумку с символикой портала Limon.ee. 

ВНИМАНИЕ, В РОЗЫГРЫШЕ ПОБЕДИЛИ:

Juri Kuznetsov и Jelena Repp. Наши поздравления! 

С победителями свяжемся! 

В ТЕМЕ письма напишите кодовое слово Нарва, а в тексте - количество правильных ответов или скриншот с результатом. Письма принимаются до конца недели - до 26 апреля, 27 апреля объявим 2 победителей! 

Портал Limon.ee решил воспользоваться современными технологиями и так называемой дополненной реальностью Google для смартфонов Apple. И выгулял 3-d животных в Нарве. Мы прошлись с ними по улочкам города. Сейчас это очень актуально, ведь СМИ то и дело пишут о том, что во время самоизоляции и пандемии коронавируса, когда очень многие люди сидят дома, на улицах городов всё смелее появляются различные животные. 

Приз выглядит примерно так: 

ФОТО: limon.ee

Проходите тест ниже, участвуйте в розыгрыше призов и расширяйте свой кругозор и знайте географию родного города! Удачи всем в игре и приятной виртуальной прогулки! 

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