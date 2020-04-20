ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Узнайте, кто победил в тесте с животными на знание Нарвы

Портал Limon.ee решил воспользоваться современными технологиями и так называемой дополненной реальностью Google для смартфонов Apple. И выгулял 3-d животных в Нарве. Мы прошлись с ними по улочкам города. Сейчас это очень актуально, ведь СМИ то и дело пишут о том, что во время самоизоляции и пандемии коронавируса, когда очень многие люди сидят дома, на улицах городов всё смелее появляются различные животные.