МУРАШКИ ПО КОЖЕ ⟩ Сильвия Ильвес поделилась видеороликом, который хочется пересматривать без остановки

Имя эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес в светских хрониках как правило возникает в связи с ее новым романом или очередной экстравагантной выходкой... Но в этот раз Сильвии удалось порадовать поклонников настоящим искусством!
Несмотря на то, что Сильвия гораздо более известна своими любовными похождениями (в прошлом году женщина рассталась с отцом своего четвертого ребенка, а все прошедшие полгода общественность обсуждала ее новый роман с Паулем Нейцовым, закончившийся публичными обсуждениями их интимной жизни), с тем, что у Сильвии есть талант, никто не поспорит.
Ильвес опубликовала в Instagram двухминутное видео, в котором исполнила композицию «To My True Love» Андруса Раннаяаре, поздравив таким образом своих друзей с годовщиной.
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