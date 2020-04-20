Пять необычных способов отметить день рождения на самоизоляции

День под одеялом без угрызений совести

День рождения – именно тот день, который вы можете посвятить себе полностью. Один из плюсов праздника в самоизоляции – не нужно волноваться об организации торжества. В этот день мы можем сделать то, что давно хотели: завтрак, обед и даже ужин в постель, домашние спа-процедуры.

Домашняя фотосессия

Не забудьте и о своем наряде и внешности: даже если, ваш вид никто не оценит в живую, все еще существуют селфи и соцсети! Хороший фотоаппарат не нужен – достаточно камеры смартфона: представьте, как спустя много лет вы будете вспоминать, что этот день вы праздновали в самый разгар коронавируса!

Домашняя вечеринка

Все уже слышали о Zoom? Только давайте проведем не обычную видеоконференцию, а праздничную: придумайте дресс-код, создайте онлайн-вечеринку с поздравлениями. К тому же никто не отменял онлайн-концерты диджеев и музыкантов. Есть даже те артисты, что проводят концерты по рабочим дням.

Посвятите день своим увлечениям, хобби и вообще всему, что любите.

Любите фильмы с Натали Портман? Устройте киномарафон ее лучших работ! Также составьте плейлист с любимой музыкой, наслаждайтесь ей в течение дня. Кроме того – это время, чтобы приготовить что-нибудь из рецептов, которые были запрятаны в закладках! Не хотите готовить? Закажите еду в любимом ресторане или кафе! Накройте праздничный стол, украсьте дом, налейте вина и пообщайтесь с друзьями в Zoom.

Доброе дело

Хотите, чтобы этот день по-настоящему вам запомнился? Добрый поступок точно сделает этот день особенным: например, помогите пожилым соседям или знакомым, сходите в магазин и приобретите для них все необходимое.

Праздничный торт