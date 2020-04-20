Приятели сымитировали похороны ради путешествия во время карантина

Африканцы купили гроб, привязали его к крыше машины и наняли водителя, который повез их из кенийской столицы Найроби в город Хома-Бей. Чтобы не попасть под ограничения введенного в стране режима самоизоляции, приятели подготовили поддельное разрешение на проведение похорон. На контрольно-пропускных пунктах кенийцы заверяли, что везут труп.

Кенийцам удалось проехать 380 километров до Хома-Бейя, где их обман разоблачили местные жители. Горожане собрались оплакать покойного и обнаружили, что гроб пуст. На обманщиков донесли в полицию, пишет Lenta.

Всем нарушителям режима изоляции провели тест на пневмонию COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа. В итоге результат анализов водителя оказался положительным. Больного госпитализировали, а его попутчиков поместили в карантин.