«Долго не хотела говорить»: Кристина Асмус ошарашила Сеть округлившимся животом

Актриса опубликовала фото, на котором она уже глубоко беременная женщина. Причем в подписи к снимку она не сразу решила прояснить ситуацию, заинтриговав своих подписчиков, которые практически поверили в грядущее пополнение в семье.

«Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на до и после», – так интригующе начала свой пост Кристина.

По словам Кристины, в период самоизоляции ей приходится особенно трудно. Однако причиной счастья Асмус, к огорчению многих, стала новая роль в сериале в формате скринлайф с «бомбическим актерским составом».

«О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива! Я....я......я снимаюсь в новом сериале. Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную. Все подробности завтра! Фух! Аж легче стало», – сообщила актриса.