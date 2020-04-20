КОРОНАВИРУС РАЗДЕЛИЛ СЕМЬИ ⟩ Эстонский врач, работающая в Финляндии, не видела своих детей уже два месяца

Каждый вечер Кармен Вильде, эстонский врач врач, работающая в Центре здоровья в финском Париккала, звонит своей семье в Южную Эстонию. Там у нее муж, 15-летний сын и 11-летняя дочь.
«Мы рассказываем друг другу, что у нас произошло в течение дня. Я спрашиваю, убирают ли дети свои комнаты. Если нет, объясняю им необходимость уборки. Иногда мы обсуждаем фильмы, которые посмотрели, я советую мужу и детям, что можно посмотреть еще. Мы пересылаем друг другу интересные статьи по электронной почте», - говорит Вильде.
Разговоры по телефону часто занимают весь вечер, пишет yle.fi.
«Я не чувствую себя одинокой, у меня нет времени на это. Я также не беспокоюсь, справляются ли мои дети. Дистанционная школа, кажется, работает хорошо. Им не нужна моя помощь. Но я тоскую по дому, и это тяжело», - признается Кармен.
Раньше жизнь Вильде делилась между Финляндией и Эстонией: две недели там, две недели здесь. Но Финляндия уже семь недель на карантине, границы закрыты, а паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки было остановлено на Пасху. Начало карантина для тысяч эстонцев, работающих в Финляндии, означало одно: остаться работать в Финляндии или вернуться в Эстонию к своим семьям.
К счастью, мы привыкли к отношениям на расстоянии
Решение Кармен Вильде остаться в Финляндии после закрытия границ было довольно легким: ее основная работа в Париккала, а на второй работе в больнице в Эстонии у нее гибкий график.
Маарья-Лийз Пааво, эстонский офтальмолог, работает в глазной клинике Университета Хельсинки, и она тоже решила остаться в Финляндии. Пааво проработала в Хельсинки пять лет, и раньше она часто приезжала в Тарту, где учится в докторантуре. С наступлением эпидемии коронавируса ее учеба перешла в онлайн.
«Я осталась в Хельсинки, потому что моя работа здесь. Прихожу вечерами домой, открываю компьютер и учусь, - говорит Пааво. - Мой муж остался в Тарту, он там работает. К счастью, у нас есть опыт жизни на расстоянии. Я жила полтора года в Соединенных Штатах, и мы поддерживали отношения с помощью видеозвонков. Конечно, никакое общение по видео не заменит настоящее! Сложнее всего, что ты не знаешь, как долго продлится эта ситуация».
У Маарьи-Лийз в Тарту остались и родители, которые входят в группу риска по возрасту и находятся на карантине. Отец раз в несколько дней ходит в магазин за продуктами.
Сколько эстонских врачей в Финляндии?
Точное количество эстонских врачей, работающих в Финляндии, неизвестно, но, по оценкам, их несколько сотен. Последние статистические данные относятся к 2016 году, когда в Финляндии официально проживало 425 говорящих на эстонском языке врачей трудоспособного возраста, которые не являлись гражданами Финляндии. Вероятно, гораздо больше врачей, которые официально работают в Эстонии, периодически подрабатывают в Финляндии - это стоматологи, медсестры, косметологи, акушерки и другие медицинские работники.
Одним из крупнейших работодателей для эстонских врачей в Финляндии стал частный медицинский центр Terveystalo, в котором работают триста эстонских врачей и стоматологов. И работают они по обе стороны Финского залива, имея график, позволяющий работать и там и тут. Почти половина врачей центра с началом эпидемии вернулись в Эстонию.
Большинство строителей остались в Финляндии
По разным оценкам, в Финляндии работает от 50 000 до 100 000 эстонцев. И это крупнейшая отрасль, обеспечивающая работой наших соотечественников: 30 процентов строителей приезжают из-за границы, большинство из них - из Эстонии.
«Коронавирус не особо-то испугал строителей. Практически все продолжают работу в Финляндии», - утверждает Матти Харьюниеми, президент Ассоциации строителей Финляндии. Пока что работа у них есть, но будет ли новая? Пока никто не знает ответа на этот вопрос.
Харьюниеми рассказывает, что ситуация с иностранной рабочей силой, застрявшей в Финляндии, беспокоит его, поскольку строители чаще всего живут в тесных временных помещениях. Например, в небольшой квартире для двух человек одновременно могут разместиться до пяти строителей. После нескольких месяцев пребывания в таких помещениях риск заражения повышается до высокого уровня.
Строители, которые вернулись в Эстонию, стали временно безработными и рассчитывают на пособия в Кассе по безработице. Но у них есть плюсы, так как эстонец, работавший в Финляндии, может выбрать, где ему регистрироваться в качестве безработного: в Эстонии или Финляндии.
Мы встретимся, когда ситуация нормализуется
Хотя закрытие границ усложнило жизнь и Пааво, и Вильде, они считают, что строгие меры в Эстонии и Финляндии оправданы.
«Для меня сейчас самое главное, чтобы мои близкие были здоровы. Когда ситуация нормализуется, риск заражения станет меньше, тогда мы и встретимся», - говорит Пааво. Она надеется, что летом уже сможет добраться до Тарту.
Кармен Вильде хотела бы встретиться с мужем и детьми до окончания учебного года.