КОРОНАВИРУС РАЗДЕЛИЛ СЕМЬИ ⟩ Эстонский врач, работающая в Финляндии, не видела своих детей уже два месяца

«Мы рассказываем друг другу, что у нас произошло в течение дня. Я спрашиваю, убирают ли дети свои комнаты. Если нет, объясняю им необходимость уборки. Иногда мы обсуждаем фильмы, которые посмотрели, я советую мужу и детям, что можно посмотреть еще. Мы пересылаем друг другу интересные статьи по электронной почте», - говорит Вильде.

Разговоры по телефону часто занимают весь вечер, пишет yle.fi.

«Я не чувствую себя одинокой, у меня нет времени на это. Я также не беспокоюсь, справляются ли мои дети. Дистанционная школа, кажется, работает хорошо. Им не нужна моя помощь. Но я тоскую по дому, и это тяжело», - признается Кармен.

Раньше жизнь Вильде делилась между Финляндией и Эстонией: две недели там, две недели здесь. Но Финляндия уже семь недель на карантине, границы закрыты, а паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки было остановлено на Пасху. Начало карантина для тысяч эстонцев, работающих в Финляндии, означало одно: остаться работать в Финляндии или вернуться в Эстонию к своим семьям.

К счастью, мы привыкли к отношениям на расстоянии

Решение Кармен Вильде остаться в Финляндии после закрытия границ было довольно легким: ее основная работа в Париккала, а на второй работе в больнице в Эстонии у нее гибкий график.

Маарья-Лийз Пааво, эстонский офтальмолог, работает в глазной клинике Университета Хельсинки, и она тоже решила остаться в Финляндии. Пааво проработала в Хельсинки пять лет, и раньше она часто приезжала в Тарту, где учится в докторантуре. С наступлением эпидемии коронавируса ее учеба перешла в онлайн.

«Я осталась в Хельсинки, потому что моя работа здесь. Прихожу вечерами домой, открываю компьютер и учусь, - говорит Пааво. - Мой муж остался в Тарту, он там работает. К счастью, у нас есть опыт жизни на расстоянии. Я жила полтора года в Соединенных Штатах, и мы поддерживали отношения с помощью видеозвонков. Конечно, никакое общение по видео не заменит настоящее! Сложнее всего, что ты не знаешь, как долго продлится эта ситуация».

У Маарьи-Лийз в Тарту остались и родители, которые входят в группу риска по возрасту и находятся на карантине. Отец раз в несколько дней ходит в магазин за продуктами.

Сколько эстонских врачей в Финляндии?

Точное количество эстонских врачей, работающих в Финляндии, неизвестно, но, по оценкам, их несколько сотен. Последние статистические данные относятся к 2016 году, когда в Финляндии официально проживало 425 говорящих на эстонском языке врачей трудоспособного возраста, которые не являлись гражданами Финляндии. Вероятно, гораздо больше врачей, которые официально работают в Эстонии, периодически подрабатывают в Финляндии - это стоматологи, медсестры, косметологи, акушерки и другие медицинские работники.