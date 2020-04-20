ЧИТАЙТЕ ⟩ Таллиннская выпускница решила высказаться о своих обидках в связи с происходящим в стране

Здравствуйте, дорогие друзья! Подписчики со всего мира! Сегодня в своем блоге я затрону уже ставшую ежедневной для всех, связанных с образованием людей, тему - дистанционка. Дистанционное обучение можно рассматривать с разных позиций: учеников или учителей, родителей, государства. А мне хотелось бы поделиться своим личным мнением на этот счет.

Единственным плюсом дистанционного обучения, на мой взгляд, является то, что это вынужденная мера. Просто потому, что по-другому учиться сейчас нельзя. Всё. Точка.

Можно много говорить о доступности информации, о бесплатных курсах, о наличии свободного времени и развитие каких-то там навыков самостоятельности у детей. Наверное, в этом есть доля истины, когда это работает не 24/7.

Но перед тем, как прийти к компромиссу, я всё же выскажусь о своих обидках.

1. Дистанционно дети не учатся, они прикованы к клавишам.

Долгие годы учителя ведут споры - понимают ли дети задания, может ли ученик сформировать свою точку зрения, креативно преподнести ответ и так далее.

В сложившийся ситуации вся учебная деятельность выглядит как бесконечное механизированное, сухое и списанное выполнение заданий. Скачать ответы, скинуть учителю на почту, в переводчике перевести текст и отослать.

Конечно, иного выбора сейчас нет. Поэтому тяжело говорить о том, как улучшить дистанционное обучение. Его надо просто пережить.

2. Рабочий/Учебный день не заканчивается.

Посещая школу/работу, я точно знаю, что я «в действии» с 9 до 15 (примерно). И после законного окончания трудового дня я не думаю так напряженно об учебе, как в момент пребывания в такой ситуации, как сейчас. В период дистанционки мои учебные дни тянутся с утра и до вечера из-за отсутствия рабочей атмосферы. И, конечно, это влияет на продуктивность.

3. Продуктивность и мотивация.

О, эти сладкие существительные из уст всех бизнес-тренеров. Как же воскресить вас, находясь круглосуточно под одеялом? Какая мотивация учиться дома может быть у школьника, у которого дом ассоциируется с видеоиграми, чипсами, вечерними криками родителей и отдыхом? А у преподавателя, у которого помимо преподавательской деятельности есть еще обычные, мирские дела? Отдых кажется отдыхом, если есть от чего отдыхать.

Конечно, можно кичиться крутым тайм-менеджментом и планами на весь день. Но ответьте себе честно, вы человек или робот? Опять же, крайности никому не нужны.

Баланс найти очень тяжело. Все игроки этой цепочки перегружены. Дети - свалившимися на них заданиями, учителя - подготовкой и проверкой, родители - работой в квадрате (а то и в кубе) по контролю за всем происходящим.

4. Усталость, перегруженность и депрессия.

Сейчас мне хочется просто высказать слова поддержки тем, кто по жизни экстраверт. Мне очень сложно, честно. Книги не читаются, фильмы не смотрятся, с собакой не гуляется, с мемов не смешно. Я плачу от нехватки живого общения, энергетики, глаз, лиц, людей. Я питаюсь всем этим и я точно знаю, что моя работа будет связана с активной социальной жизнью.

Что я заметила? В период этого заключения у меня нет желания просто ничего делать. Ну а зачем?

И я, правда, не понимаю, какой смысл так заваливать учеников работой во время Д/О? Они не получают обратную связь, не могут адекватно задать вопросы и получить на них развернутые ответы, они не видят привычной обстановки.

Да, надо держать уровень во время карантина, но не бесконечными заданиями, эссе, сочинениями и километровыми задачами.

Мы все сейчас в этой ситуации первый раз.

Мы находимся в неизвестности, и единственным решением я считаю взаимное уважение друг друга.

Всем тяжело, все устали.

Но все чему-то научатся за это время. Ценить, любить.

Чаще обниматься, встречаться.

Дорожить каждым учебным и рабочим днем.

"Самая большая роскошь на свете, - это роскошь человеческого общения", -

Антуан Де-Сент Экзюпери

Отвечая на вопрос, поставленный в теме «Дистанционное обучение - это круто?», я привожу однозначный ответ - НЕТ. Я с нетерпением жду возвращения в школу. Очень грустно, что данная ситуация выпала именно на окончание 12 класса. С удовольствием бы отучилась еще год.

А что вы думаете по поводу дистанционного обучения? Делитесь своими идеями в комментариях!