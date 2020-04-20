БЕЛОРУССКИЙ ПРИНЦ ⟩ В Сети обсуждают фото возмужавшего 15-летнего Николая Лукашенко

В воскресенье глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил пасхальную службу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. Пандемия коронавируса президента страны, кажется, по-прежнему не волнует.

В храме Александр обратился ко всем верующим и отметил, что всегда будет приходить в церковь на Пасху.

«Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни», — заявил президент.

Более того, Лукашенко считает, что белорусы «эти вирусы переживают каждый год», поэтому ничего страшного в посещении храма нет.

Так же, по всей видимости, считает и его младший сын Николай, поскольку во время службы он стоял рядом с отцом.

Коля, как говорится, украл все шоу. В Сети сейчас активно обсуждают то, как возмужал наследник президента. В последнее время он редко появлялся на публике, так что в этот раз все смогли разглядеть то, что Лукашенко-младший растет настоящим красавцем. Парень вполне мог бы стать моделью.

Однако Николай, вероятнее всего, станет политиком. Зря что ли его Александр Григорьевич с малых лет берет с собой на все важные мероприятия?

Впрочем, сам Лукашенко открещивается от того, что хотя бы один из его отпрысков пойдет по следам отца. «Все мои сыновья президентами быть не хотят. Даже этот (Николай — прим. ред.). Я говорю: ''Вырастешь, будешь президентом!'' — ''Упаси тебя Господь!''» — рассказал руководитель страны.