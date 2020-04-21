Вт, 21.04.2020
Учитель русского языка из Таллинна: «Буду просить оставить возможность дистанционного обучения» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Астролог Павел Глоба: четыре знака Зодиака в мае будут жить в достатке

Женщина с цветами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог рассказал, представителей каких знаков Зодиака ждет богатство уже в следующем месяце, пишет Topnews.

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых май 2020 года, несмотря на непростую ситуацию в мире, ознаменуется получением богатства.

По словам специалиста, сейчас у Близнецов непростой период в жизни. Вам постоянно приходится решить множество проблем, но активные действия в мае 2020 года приведут к успеху. Все, что вы сделали раньше для материального развития, в следующем месяце принесет плоды, а вложенные усилия окупятся. Также в этом месяце вы сможете удачно закончить все начатые дела или попробовать себя в новом деле. В это время достаток будет рядом с вами, поэтому будьте уверены в себе и действуйте без оглядки.

Богатство в следующем месяце придет к Ракам. Однако представителям этого знака Зодиака нужно продумывать каждый шаг и не тратить силы и деньги впустую. Павел Глоба рекомендует вам побольше экономить и вплотную заняться изучением вопросов вложения финансов. Не отказывайтесь от выгодных предложений. У вас может появиться новый источник дохода. От вашего терпения в это время зависит ваше будущее благополучие.

В мае 2020 года ожидается приход богатства в жизни Дев. Несмотря на то что удача придет к вам непростыми путями, она будет иметь для вас колоссальное позитивное влияние. Возможно, прибыль придет не от основного источника дохода, поэтому в мае 2020 рекомендуется больше экспериментировать и не отказываться от новых знакомств. Прилив вдохновения обеспечит вас нужной энергией и настроит на оптимистичный лад. Не отвергайте помощь и подставленное в это время дружеское плечо.

Водолеям в этот период рекомендуется не браться за все дела сразу. Определите наиболее важное направление, а затем вплотную занимайтесь им. Постарайтесь не начинать со сложных дел. У вас появится возможность для большого заработка, поэтому не отказывайтесь от поступающих в это время предложений. Самым главным "заданием" для представителей этого знака Зодиака на май 2020 станет вовремя заметить шанс на перемены к лучшему и не упустить его

НАВЕРХ