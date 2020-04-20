КТО УЗНАЕТ? ⟩ Без силикона: фото Леры Кудрявцевой прошлых лет

«У всех из детства есть какие-то самые яркие воспоминания, отрывки. Я помню сетку с мясом за окном, и как его клевали снегири. Я всегда ждала маму с работы, потому что она приносила что-то вкусненькое, и от нее исходил запах мороза и ее помады. Папа, который смотрел хоккей на диване в семейных трусах, собака Альфа (ирландский сеттер), сирень за окном, секретики в парке (золотинка под стеклом), как я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице. Папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту. Помню банан, который сгнил в моей детской сумочке. Мороз минус сорок и лед на ресницах, а штаны колом и хотелось побыстрее стать взрослой. А у вас какие яркие воспоминания?» — поинтересовалась звезда.