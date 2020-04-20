Свежие новости о состоянии больной раком Заворотнюк назвали «пасхальным чудом»

Состояние больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшается, сообщает телеграм-канал Mash. По данным СМИ, артистка пошла на поправку и выглядит значительно лучше. Таким образом, врачи смогут продолжить курс химиотерапиии, от которого ранее пришлось отказаться из-за тяжелого общего состояния Заворотнюк.

Теперь, как сообщили источники, телезвезду вновь возят на консультации к нейрохирургам в другую клинику. На месте лечения с ней постоянно находится супруг, фигурист Петр Чернышев. Можно сказать, что он живет в больнице, ни на секунду не выпуская из вида больную жену.