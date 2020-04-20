Пн, 20.04.2020
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Свежие новости о состоянии больной раком Заворотнюк назвали «пасхальным чудом»

Анастасия Заворотнюк.

ФОТО: Светская хроника/Пятый канал

Актрисе становится лучше, заявляют продолжившие лечение врачи, пишет Topnews.

Состояние больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшается, сообщает телеграм-канал Mash.   По данным СМИ, артистка пошла на поправку и выглядит значительно лучше. Таким образом, врачи смогут продолжить курс химиотерапиии, от которого ранее пришлось отказаться из-за тяжелого общего состояния Заворотнюк.

Теперь, как сообщили источники, телезвезду вновь возят на консультации к нейрохирургам в другую клинику. На месте лечения с ней постоянно находится супруг, фигурист Петр Чернышев. Можно сказать, что он живет в больнице, ни на секунду не выпуская из вида больную жену.

Комментируя свежие новости о состоянии Заворотнюк, поклонники актрисы назвали перемены настоящим «пасхальным чудом».

 
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