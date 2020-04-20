Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля

Динамика и постоянные дела могут приводить к переутомлению. Чтобы избавиться от апатии и усталости, пользуйтесь эффективной медитацией и не тратьте силы на бесполезные дела.

Овен

Овнам на этой неделе желательно действовать в одиночку. Можно просить о помощи только самых близких людей, к которым есть безоговорочное доверие. Дело в том, что звезды и планеты своей активностью заставят недоброжелателей и врагов пойти против Овнов. Лучшие обереги помогут противостоять завистникам, а также отвести беду.

Не исключено, что Овнам придется разбираться в своих чувствах на этой неделе. Ожидается, что отношения со второй половинкой примут не самый позитивный характер. Придется много говорить о любви, о приоритетах. Нужно быть искренними и не лукавить. Особенно это касается конца недели: именно в этот период и наступят самые большие сложности в общении.

Телец

Эта неделя идеально подходит для реализации бизнес-идей и творческой деятельности, а также для усердной работы в целом. Не стоит отвлекаться на мелкие задачи, которые сейчас не имеют важности. Нужно фокусироваться только на том, что принесет больше удовлетворения, денег, влияния. Повышенная активность в амурных делах тоже будет очень кстати для Тельцов.

Удача не всегда будет рядом. Ожидается, что в среду и четверг она временно отступит, поэтому в эти дни лучше не рисковать и пользоваться пятью сильными заговорами на удачу. Если Тельцы проявят себя хорошо в работе, то их ждет очень щедрое вознаграждение в обозримом будущем. Выходные лучше посвятить семье, друзьям и любимым.

Близнецы

В начале недели лучше отказаться от общения с негативно мыслящими людьми. Гораздо безопаснее будет проводить время с теми, кто может помочь, поддержать в трудную минуту. Позитивные установки и аффирмации на успех помогут вылечить в себе стремление к отрицательному мышлению.

Если удастся добиться оптимизма, то Близнецам будет море по колено. Любые трудности превратятся в пустяк. В таком состоянии Близнецы станут привлекательнее для противоположного пола. Словом, пришло время абстрагироваться от всего отрицательного в своем сознании. На выходных лучше заняться уборкой и прочими делами.

Рак

Период благоприятен для смены обстановки. Полезно знакомиться с новыми людьми, брать отпуск, менять работу, путешествовать, начинать ремонт, переезжать. Всё это лучше делать сейчас, пока звезды и планеты в идеальной гармонии друг с другом. Если навалится много дел, не стоит сеять панику. Важно будет решать проблемы по мере поступления.