Пн, 20.04.2020
Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звездами «Дома-2»? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

КАРАНТИННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ⟩ Неужели эстонский певец Март Сандер застрял на проселочной дороге под Тарту?

Пост Марта Сандера

ФОТО: Lugeja foto/Facebook

В фейсбуковской группе автолюбителей Тарту было опубликовано фото застрявшего в песке автомобиля, пишет Elu24.

«Кто-нибудь может вытащить машину отсюда?» - подписал певец и шоумен Март Сандер снимок Audi, который намертво застрял в песке. Пользователи соцсети тут же решили, что Сандер решил погонять по бездорожью.

Они, конечно же, пошутили над карантинной поездкой Сандера, напомнив, что всем надо сидеть дома, но на помощь пришли.

Из диалога Марта Сандера с пользователями Facebook стало ясно, что в беду попал не сам Март, а его друг. «Спасибо всем, сам я сижу в Таллинне», - подтвердил Сандер. 

Пост Марта Сандера.

ФОТО: Facebook/читатель

НАВЕРХ