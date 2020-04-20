КАРАНТИННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ⟩ Неужели эстонский певец Март Сандер застрял на проселочной дороге под Тарту?

«Кто-нибудь может вытащить машину отсюда?» - подписал певец и шоумен Март Сандер снимок Audi, который намертво застрял в песке. Пользователи соцсети тут же решили, что Сандер решил погонять по бездорожью.

Kõik peaks kodus istuma.. ja siis on Mart Sander.. Raadil autoga kinni :DDDDDDD pic.twitter.com/y92O78SARi — Jürgen Nikkel (@JurgenLu) April 19, 2020

Они, конечно же, пошутили над карантинной поездкой Сандера, напомнив, что всем надо сидеть дома, но на помощь пришли.

Из диалога Марта Сандера с пользователями Facebook стало ясно, что в беду попал не сам Март, а его друг. «Спасибо всем, сам я сижу в Таллинне», - подтвердил Сандер.