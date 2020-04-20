ФОТО И ВИДЕО ⟩ По улицам крупных городов мира разгуливают дикие животные

Рано или поздно животные должны были заметить, что люди вокруг исчезли, и они спокойно могут занимать их территорию, пишет BBC. Смотрите нашу великолепную подборку разгуливающих животных там, где раньше гуляли только люди.
Израиль
Франция
США
Дикие койоты появились в Сан-Франциско, Калифорния. И местные жители боятся за своих домашних животных, которых запросто могут съесть койоты.
coyotes just walking around san francisco in the middle of the day now btw pic.twitter.com/1J7YJjwK3e— Mike Solana (@micsolana) April 16, 2020
А вот бульвар Лас-Вегаса. Семейство уток явно совершает ознакомительную прогулку по городу.
With little traffic out this afternoon, a few geese had plenty of room to go for a nice stroll down Las Vegas Boulevard. Thanks to Eric Foemmel for sharing this video! pic.twitter.com/adV3EbuU5i— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) April 1, 2020
Великобритания
Чили
Южная Африка
В национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге. Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать. Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека. Ричард Соури сделал фото на мобильный телефон из своего автомобиля.