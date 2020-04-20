Пн, 20.04.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ По улицам крупных городов мира разгуливают дикие животные

Дикий койот в Сан-Фрнциско

ФОТО: SHANNON STAPLETON/REUTERS/Scanpix

Рано или поздно животные должны были заметить, что люди вокруг исчезли, и они спокойно могут занимать их территорию, пишет BBC. Смотрите нашу великолепную подборку разгуливающих животных там, где раньше гуляли только люди.

Израиль

Шакалы в парке Тель-Авива в поисках еды.

ФОТО: JACK GUEZ/AFP/Scanpix

Франция

Косули в Буаси-Сен-Леже, юго-восточный пригород Парижа.

ФОТО: HANDOUT/AFP/Scanpix

США 

Дикие койоты появились в Сан-Франциско, Калифорния. И местные жители боятся за своих домашних животных, которых запросто могут съесть койоты. 

А вот бульвар Лас-Вегаса. Семейство уток явно совершает ознакомительную прогулку по городу. 

Великобритания

Козы в городе Лландидно, Уэльс

ФОТО: Pete Byrne/AP / Scanpix

Олени наслаждаются солнышком в Лондоне.

ФОТО: Han Yan/ZUMAPRESS.com/Scanpx

 Чили

На улицах столичного Сантьяго заметили первую пуму. Гуляла она по городу несколько часов.

ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Южная Африка

В национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге. Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать. Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека. Ричард Соури сделал фото на мобильный телефон из своего автомобиля.

Львы заснули прямо на дороге. Они поняли, что людей на ней больше нет

ФОТО: Ричард Соури

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