ФОТО И ВИДЕО ⟩ По улицам крупных городов мира разгуливают дикие животные

В национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге. Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать. Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека. Ричард Соури сделал фото на мобильный телефон из своего автомобиля.