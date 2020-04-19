ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Работники эстонского детского сада поздравили коллегу с юбилеем необычным способом

Коллектив детского сада «Лепатрийну» в Ильматсалу сделал сюрприз своей коллеге Монике Теннот по случаю 50-летнего юбилея. Поскольку чрезвычайное положение требует особого подхода, праздник отмечали бесконтактно, но грандиозно.
«Солнце вышло!» – сказала именинница, когда увидела проезжавшие мимо ее дома в деревне Рахигне 27 автомобилей, украшенные воздушными шарами, из которых ей махали коллеги. «Я не могу выразить это словами. Сердце радуется внутри», – сказала Тенно, вытирая слезы счастья.
Инга Вяйкене, директор детского сада «Лепатрийну», сказала, что дни рождения отмечались в течение всего года, но из-за чрезвычайного положения день рождения Моники Тенно не был бы отмечен как обычно. «Физическая близость запрещена, а эмоциональная – нет», - сказала Вяйкене. План удивить коллегу был согласован в социальных сетях.
Так и было сделано. С семьей Тенно договорились, что они в определенное время выведут именинницу во двор. Сын Тенно сказал матери, что ей пришло письмо в почтовый ящик. И оно было. С сообщением: «Посмотри на сарай, ты слышишь что-нибудь?». Тенно услышала и увидела, как к ее дому приближается колонна автомобилей, а ее коллеги выкрикивают поздравления из окон.