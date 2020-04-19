ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Работники эстонского детского сада поздравили коллегу с юбилеем необычным способом

«Солнце вышло!» – сказала именинница, когда увидела проезжавшие мимо ее дома в деревне Рахигне 27 автомобилей, украшенные воздушными шарами, из которых ей махали коллеги. «Я не могу выразить это словами. Сердце радуется внутри», – сказала Тенно, вытирая слезы счастья.

Инга Вяйкене, директор детского сада «Лепатрийну», сказала, что дни рождения отмечались в течение всего года, но из-за чрезвычайного положения день рождения Моники Тенно не был бы отмечен как обычно. «Физическая близость запрещена, а эмоциональная – нет», - сказала Вяйкене. План удивить коллегу был согласован в социальных сетях.