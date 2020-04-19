Телеведущая Лера Кудрявцева для многих стала неудобной

48-летняя Лера Кудрявцева убеждена — в последнее время многим стало некомфортно с ней общаться. Причина тому нежелание звезды притворяться и подстраиваться под других. Так, Лера перестала пытаться угождать всем вокруг в надежде заслужить доверие и любовь. Кудрявцева отмечает, раньше она боялась, что если будет собой, то оттолкнет людей, теперь же она не намерена переживать по этому поводу.

«Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая… Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально», — делится телеведущая.

По словам звезды, невозможно оставаться для всех хорошей и доброй — от этого будет лишь еще больше придирок. «Обязательно найдется кто-то, кого ты раздражаешь, кому ты не отзываешься. Но ты уже приучила всех, что понимающая, добрая, ну и, вроде как, тебе на голову можно нагадить и не париться», — добавила Лера.

Тем не менее, терпеть такое отношение Кудрявцева долго не смогла. Сейчас телеведущая открыто высказывается по любому поводу, несмотря на то, что кто-то может остаться недоволен ее позицией. «Когда я сказала «Стоп!», стала громко высказывать свое мнение, не пряча голову в песок, вдруг я для многих стала неудобной, некомфортной. Зато мне стало комфортно, а это самое главное», — резюмировала звезда.

Именно поэтому Кудрявцева покинула телеканал «МУЗ-ТВ». Когда оказалось, что Арман Давлетяров, с которым звезда дружит много лет, за ее спиной принял решение не приглашать Леру на ежегодную премию, она сразу уволилась. Несмотря на то, что телеведущая отдала каналу 20 лет, уход с работы она предпочла не обсуждать.

«Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!» — говорила ранее звезда.