Молодой гражданский муж Бабкиной рассказал о ее состоянии

Последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств,