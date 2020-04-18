Певица Валерия не смогла отпраздновать свой день рождения в Шотландии

Трудно представить, что певице Валерии вчера исполнилось 52 года. Свой день рождения она проводит дома с мужем Иосифом Пригожиным. WomanHit.ru связался с именинницей и выяснил, как она отметит праздник в условиях карантина, какие подарки особенно удивляют артистку и чем радуют ее взрослые дети.

- Валерия, расскажите, как намерены отмечать сегодня день рождения? Тем более в таких непростых условиях…

- Я понимаю, что мой муж ждет застолья, но, честно говоря, застолье — это не то, о чем я сейчас думаю. Мы каждый день, в общем-то, вкусно питаемся, поэтому я даже не представляю, что такого должно быть на столе, чтобы меню было особенно праздничным. Можно заказать торт, но обычно им угощают гостей, а тут мы вдвоем только. Я торт не ем. Кстати, я не исключаю, что муж сюрприз сделает.

- Ну а настроение хотя бы праздничное у вас?

- Настроение у меня самое обычное, деловое. День рождения, если честно, для меня уже давно не является каким-то особым праздником. Он, кстати, должен был пройти в Шотландии, я уже даже все распланировала: как и куда мы пойдем. До этого я ездила в эту страну с гастролями, мне очень понравилось, поэтому решила провести здесь свой день рождения, но не получилось. Я рассчитываю, что мы когда-нибудь все-таки попадем сюда.

- Не секрет, что за время самоизоляции многие начинают заниматься чем-то новым. Вы открыли для себя какие-то неожиданные хобби?

- Я живу сейчас в каком-то особенно собранном состоянии. У меня расписан весь день. Я изучаю иностранные языками, занимаюсь вокалом, фитнесом. Кроме всего прочего, на мне дом, хозяйство. Не успеваю оглянуться. И что-то в этом есть, потому что я, честно говоря, не помню, чтобы я дома вот так долго находилась. Только, наверное, когда дети появлялись, в первый год их жизни. Понятно, что работа артиста связана с перемещениями, поездками, но мне самоизоляция даже нравится. Я не знаю, как долго я буду оставаться в таком состоянии духа, посмотрим. Я записалась на курсы нейролингвистики. Слушаю их. Медицинскую тему пропускаю, когда идет углубление в специфические детали с описанием электроэнцефалограмм, а вот психология мне интересна.

- А что вас подтолкнуло, чтобы начать изучать именно эту, довольно непростую, тему?

- Я слушала лекции профессора Черниговской, она настолько потрясающе интересно и здорово рассказывает. Она, конечно, уникальная. Так, как рассказывает она, не рассказывает никто. Там часть на английском, часть — на русском, получается, это еще и языковой тренинг.

- Вы что-то полезное для себя почерпнули? Что-то вам в жизни уже пригождается?