Певица Валерия не смогла отпраздновать свой день рождения в Шотландии

Артистка рассказала WomanHit.ru, почему проведет праздник вдвоем с мужем и какие подарки детей тронули ее до слез.
Трудно представить, что певице Валерии вчера исполнилось 52 года. Свой день рождения она проводит дома с мужем Иосифом Пригожиным. WomanHit.ru связался с именинницей и выяснил, как она отметит праздник в условиях карантина, какие подарки особенно удивляют артистку и чем радуют ее взрослые дети.
- Валерия, расскажите, как намерены отмечать сегодня день рождения? Тем более в таких непростых условиях…
- Я понимаю, что мой муж ждет застолья, но, честно говоря, застолье — это не то, о чем я сейчас думаю. Мы каждый день, в общем-то, вкусно питаемся, поэтому я даже не представляю, что такого должно быть на столе, чтобы меню было особенно праздничным. Можно заказать торт, но обычно им угощают гостей, а тут мы вдвоем только. Я торт не ем. Кстати, я не исключаю, что муж сюрприз сделает.
- Ну а настроение хотя бы праздничное у вас?
- Настроение у меня самое обычное, деловое. День рождения, если честно, для меня уже давно не является каким-то особым праздником. Он, кстати, должен был пройти в Шотландии, я уже даже все распланировала: как и куда мы пойдем. До этого я ездила в эту страну с гастролями, мне очень понравилось, поэтому решила провести здесь свой день рождения, но не получилось. Я рассчитываю, что мы когда-нибудь все-таки попадем сюда.
- Не секрет, что за время самоизоляции многие начинают заниматься чем-то новым. Вы открыли для себя какие-то неожиданные хобби?
- Я живу сейчас в каком-то особенно собранном состоянии. У меня расписан весь день. Я изучаю иностранные языками, занимаюсь вокалом, фитнесом. Кроме всего прочего, на мне дом, хозяйство. Не успеваю оглянуться. И что-то в этом есть, потому что я, честно говоря, не помню, чтобы я дома вот так долго находилась. Только, наверное, когда дети появлялись, в первый год их жизни. Понятно, что работа артиста связана с перемещениями, поездками, но мне самоизоляция даже нравится. Я не знаю, как долго я буду оставаться в таком состоянии духа, посмотрим. Я записалась на курсы нейролингвистики. Слушаю их. Медицинскую тему пропускаю, когда идет углубление в специфические детали с описанием электроэнцефалограмм, а вот психология мне интересна.
- А что вас подтолкнуло, чтобы начать изучать именно эту, довольно непростую, тему?
- Я слушала лекции профессора Черниговской, она настолько потрясающе интересно и здорово рассказывает. Она, конечно, уникальная. Так, как рассказывает она, не рассказывает никто. Там часть на английском, часть — на русском, получается, это еще и языковой тренинг.
- Вы что-то полезное для себя почерпнули? Что-то вам в жизни уже пригождается?
- Трудно сказать, но, во всяком случае, я уже понимаю, как функционирует наш мозг, какие у него происходят реакции. Очень полезная информация. И теперь, когда какие-то знания в этой области есть, я читаю какую-то научную статью и думаю: как бы я раньше поняла ее, например, материал о дислексии? И я уже осознаю, как работает наш мозг и что с этим можно делать.
- Вопрос спасения от коронавируса по-прежнему для всех актуален. Скажите, как вы пытаетесь себя обезопасить? Может, и гречкой заранее закупились?
- Мы, честно говоря, гречкой не успели закупиться, потому что ее уже не было. А потом, когда психоз прошел, пошли и спокойно приобрели три пакета. Сейчас, например, мы в магазин не ходим. Есть такая потрясающая доставка онлайн, которая приезжает через 15 минут с момента заказа. Это просто фантастически. У них, может, не такой большой выбор продуктов, но у них есть абсолютно все, что нужно. Мы закачали приложение на телефон и выбираем с его помощью. Там даже можно заказать еду из ресторана.
- То есть вам удается поесть и ресторанную еду, находясь дома?
- Нет! Такую еду я не заказываю. Я готовлю для Иосифа, а сама в основном ем свою еду, она заказывается с помощью сервиса, который мы создали вместе с Эмином, очень вкусная диетическая еда.
- Ну что будет на праздничном столе все-таки?
- Не знаю даже, трудно сказать. У меня нет каких-то пристрастий. Но я просто люблю поесть. Вот у Иосифа есть блюдо, ради которого он на что угодно может пойти. Мне кажется, он меня может променять на жареную картошку (смеется). А у меня нет такого блюда, от которого я умираю.
- Вы говорите, что любите поесть, а как же вам удается оставаться в такой прекрасной форме, которой можно только позавидовать?
- Я не сластена, мне в принципе с этим повезло. У нас дома к конфетам и шоколаду притрагивается только Иосиф, а я их с детства не ела. И слава богу! Я просто ежедневно занимаюсь. Это самые разные тренировки — один день не похож на другой. Занимаюсь я с тренером по видеосвязи. Причем я такую систему давно отработала, еще гораздо раньше начала самоизоляции. Очень удобно, потому что я часто куда-то уезжаю, и у меня нет возможности находиться в зале. И на гастролях, и в каких-то поездках, и на отдыхе всегда мой тренер со мной. И мне для того, чтобы хорошо позаниматься, достаточно возить эспандер с манжетами для ног. Это просто супер. Можно нагрузиться, не имея вообще никакого оборудования, провести полноценное занятие, что я и делаю. С тренером я занимаюсь 5—6 раз в неделю. А в те дни, когда я делаю это сама, обязательно бегаю час на дорожке. Ну а что делать? Сейчас в этих условиях, как говорится, в начале карантина в квартиру вошли, а выйти, наверное, не все смогут (смеется). Поэтому надо как-то двигаться.
- Этот день рождения, как мы уже поняли, пройдет не так ярко, как предыдущие. А как вы обычно отмечаете данный праздник?
- Очень часто дни рождения проходили на сцене. Это очень приятно, на самом деле. С одной стороны, хлопотно и волнительно, с другой — двойной праздник. Зрители счастливы, такое количество людей поздравляет! Потом банкет после этого с друзьями и близкими. Такие концерты всегда самые яркие, ведь эмоции на пике.
- Ну и без подарков, разумеется, не обходилось… Какие презенты вас особенно удивляли?
- Чего мне только ни дарили! Но я даже не могу вспомнить, что именно, поскольку я человек очень нематериальный. Подарки меня радуют, но я о них особо не помню. Я даже не мечтаю о каких-то вещах. Поэтому, если мне кто-то что-то подарил, я ценю, скорее, в этом какой-то душевный порыв, и не важно, в чем он выразился.
Но меня, конечно, дети тронули, когда в мой юбилей вскладчину купили и подарили мне бриллиантовые сережки. Я реально плакала. Я настолько была растрогана! Понятно, что они еще не настолько состоятельны, чтобы делать такие подарки, но все равно зарабатывают, молодцы. Меня так трогает каждый раз, когда беру эти сережки: мои деточки это сделали! У меня все дети нежадные и заботливые, у нас принято как-то друг друга радовать подарками.
- Расскажите, а чем дети занимаются сейчас?
- Тем, кто в творчестве, конечно, тяжело. Работы сейчас нет. Например, Shena — Аня моя — сидит дома, погружена в творческий процесс, пишет альбом. У Арсения торговый бизнес, он связан с интернетом, для него ничего не поменялось: он из офиса переместился домой. И никуда не выходит: работает с 9 утра до 12 ночи, ему вообще некогда. Мы еще смеемся, говорим: надо же, Арсений, ты у нас оказался единственный в тренде. У Артемия, который работает в Швейцарии, студийная работа. Он руководит лейблом, занимается продвижением артистов, и у него, кстати, тоже мало что поменялось. Он как находился в офисе, в своей студии, так и продолжает работать на компьютере. Физических записей в студии практически нет сейчас. Но даже если и есть, он сидит в аппаратной, за стеклом кто-то поет в другой комнате, а третий человек, администратор — в комнате ожидания. Они все никак не соприкасаются. Но большую часть времени он все же проводит дома, очень строго соблюдает режим. Почему у них там вирус на убыль идет? Потому что все очень обстоятельно относятся к ограничительным мерам.
- По детям скучаете?
- Конечно. Вот сейчас обсуждали вопрос дня рождения, Сеня сказал: «Может, к тебе приехать?» Я подумала, что может быть опасно, не надо. Хотя мы сейчас проверились, сдали очередные анализы. Дети сидят безвылазно дома месяц, мы после съемок тоже никуда не выходили. Мы никого из них не видим сейчас. Я даже удивилась, какая наша молодежь сознательная. Имею в виду, нашу семью. Думаю: какие молодцы, как соблюдают все правила, очень серьезно они подошли к этому вопросу.
- А почему возникла необходимость сдать анализ на коронавирус?
- Я участвовала в съемках проекта «Маска» и на всякий случай подстраховалась. Все-таки были определенные риски. Я сдавала анализ три раза, меня всю проверили с головы до пят. Иосифу даже делали КТ легких, потому что всякое говорили, даже что может развиться воспаление легких от другого вируса. В общем, у нас у обоих все отлично. Может быть даже сможем с детьми увидеться, но не знаю. Не рискну все-таки.
- Ну поздравят, значит, по видеосвязи…
- Да, день рождения Иосифа мы так и отмечали.
- Вы не уехали за город, подобно многочисленным коллегам, на время карантина?
- Мы живем в квартире, нам никогда не нужно было жилье за городом. Я категорически была противницей такой покупки. Но вот в этой ситуации такой дом пригодился бы.
- Самоизоляция, возможно, продлится еще на какой-то период. Как вы оцениваете свои шансы на финансовое выживание?
- Мы, семья, проживем, потому что не первый год работаем. Но проблема-то в том, что на нас еще коллективы, огромное количество людей, которых мы не можем не содержать. Я знаю, что многие предприниматели просто отпустили своих сотрудников, так сказать, на вольные хлеба. Люди ушли без зарплат. С одной стороны, я могу понять: откуда взять денег? Все вокруг говорят: «Продай что-то!» А кто купит-то? Немало бизнес-проектов вообще кредитованы, и это очень серьезная ситуация для многих. Но мы, пока можем, платим зарплаты. Как долго это продлится — трудно сказать…