Сб, 18.04.2020
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Анастасия Волочкова похвасталась запасами продовольствия

Анастасия Волочкова

ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

Похудевшая за последнее время Анастасия Волочкова решила показать поклонникам, чем она питается, пишет Rambler.ru.

В instagram балерина выложила коротенькое видео, где демонстрирует публике содержимое своего холодильника.

Мой холодильник здорового питания выглядит так. Берегите здоровье. Питайтесь легко,

— написала звезда в микроблоге.

Полки холодильника, действительно, забиты овощами и зеленью.

Как ранее сообщала сама Анастасия, сейчас эти продукты вкупе с вареными яйцами составляют основу ее рациона. Овощные супы и зеленый салат — вот залог стройности танцовщицы.

Анастасия Волочкова говорит, что режим самоизоляции никак не отразился на ее образе жизни. Единственное, что она не может сделать в данный момент, так это выйти на сцену и выступить перед зрителями.

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