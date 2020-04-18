Анастасия Волочкова похвасталась запасами продовольствия

Похудевшая за последнее время Анастасия Волочкова решила показать поклонникам, чем она питается, пишет Rambler.ru.
В instagram балерина выложила коротенькое видео, где демонстрирует публике содержимое своего холодильника.
Мой холодильник здорового питания выглядит так. Берегите здоровье. Питайтесь легко,
— написала звезда в микроблоге.
Полки холодильника, действительно, забиты овощами и зеленью.
Как ранее сообщала сама Анастасия, сейчас эти продукты вкупе с вареными яйцами составляют основу ее рациона. Овощные супы и зеленый салат — вот залог стройности танцовщицы.
Анастасия Волочкова говорит, что режим самоизоляции никак не отразился на ее образе жизни. Единственное, что она не может сделать в данный момент, так это выйти на сцену и выступить перед зрителями.