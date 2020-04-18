Анастасия Волочкова похвасталась запасами продовольствия

Как ранее сообщала сама Анастасия, сейчас эти продукты вкупе с вареными яйцами составляют основу ее рациона. Овощные супы и зеленый салат — вот залог стройности танцовщицы.

Анастасия Волочкова говорит, что режим самоизоляции никак не отразился на ее образе жизни. Единственное, что она не может сделать в данный момент, так это выйти на сцену и выступить перед зрителями.