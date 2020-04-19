Гороскоп на 19 апреля: от некоторых планов придется на время отказаться

Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.

Дева

Сложный день с точки зрения общения, высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми, представителями сферы услуг. Нежелательны встречи с давними знакомыми, которых вы давно не видели: человек, некогда считавшийся вашим другом, может оказаться тайным недоброжелателем. Финансовое положение несколько улучшится. Можно рассчитывать на возвращение долга или приятный подарок.

Утро будет довольно напряженным, а вот во второй половине дня в семье воцарится гармония. Романтическое свидание окажется очень приятным, если вы не побоитесь отступить от сложившихся традиций и испытать нечто совершенно новое. Вероятны удачные поездки, как запланированные так и совершенно неожиданные.

Весы

День обещает выдающиеся успехи тем, кто и в выходные не забывает о делах. Покровительствуют звезды также Весам, занятым учебой, научной и творческой деятельностью. Времени и сил вам хватит не только на полезные занятия, но и на развлечения. Нет причин сдерживать свое стремление к светским развлечениям, общению с приятными людьми.

Напряженность в семейных отношениях нарастает постепенно, и чем раньше вы попытаетесь изменить ситуацию, тем лучше будет для всех. Решение личных проблем дается нелегко, однако именно сегодня у вас есть возможность выбрать правильную тактику и начать воплощать в жизнь составленные давным-давно планы.

Скорпион

Воздержитесь от поездок: сегодня они могут оказаться не только неприятными, но и опасными. Контакты с сомнительными особами тоже не приведут ни к чему хорошему. Лучше отдать предпочтение своему обычному окружению, повидать старых знакомых, уделить внимание близким. Вы легко поддаетесь на провокации и даже не пытаетесь сопротивляться соблазнам. Звезды обещают уберечь вас от серьезных потрясений, но не гарантируют, что день пройдет абсолютно спокойно.

Финансовые вопросы лучше решать самостоятельно, да и покупки окажутся более удачными, если по магазинам вы отправитесь в одиночку. А вот для занятий спортом и активного отдыха лучшей компании, чем давние и надежные друзья, не найти.

Стрелец

Очень неблагоприятный день с точки зрения финансов. Воздержитесь от покупок, докажите себе и окружающим, что умеете экономить, если это действительно необходимо. Запланированные развлечения повлекут за собой несколько большие расходы, чем вы предполагали, что может не на шутку испортить вам впечатление от долгожданного отдыха.

Влияние позитивных тенденций сосредоточено на сфере семейных отношений. Решаются проблемы в отношениях с близкими, появляется возможность лучше понять друг друга, преодолеть разногласия и найти общий язык. В области романтических привязанностей ситуация не столь хороша, но у вас есть все шансы довести ее до совершенства.

Козерог