София Ротару опубликовала фото покойной мамы в ее день рождения

Известная эстрадная певица София Ротару поделилась в Instagram редким архивным снимком своей матери. Женщина ушла из жизни в 1997 году. На тот момент ей было 77 лет, а сегодня могло бы исполниться 100, отметила артистка в подписи к публикации.
Звезда довольно лаконично выразила свои эмоции и призналась, что скучает.
Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память,
— написала Ротару.
Подписчики поддержали любимую певицу и отметили сходство с матерью. Некоторые также признались, что любят перебирать фото умерших родственников, поэтому разделяют чувства знаменитости.
«Так похожи!»; «Держитесь, наша хорошенькая!»; «Достойная мама достойной дочери», — подчеркнули пользователи.