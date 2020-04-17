Поклонники выяснили, где находится Джиган

По возвращении в Россию, рэпер Джиган продолжал вести себя неадекватно. Когда мужчина стал играть ножом в окружении детей, Оксана не на шутку испугалась за их здоровье. После этого артист исчез из поля зрения поклонников. На вопросы, где он находится, Самойлова не отвечала.

Свет на происходящее пролил коллега Джигана – рэпер Гуф. По словам Алексея, мужчину отправили на реабилитацию. Больше он никаких подробностей не сообщил.

На днях поклонникам удалось выяснить, где же все-таки находится скандальный артист. Оказалось, что его отправили в элитную лечебницу для наркозависимых, расположенную в Ивановской области. Еще несколько лет назад здесь был санаторий класса люкс – «Вилла Плес». Позже его переделали в подобие рехаба.

Правила клиники оказались намного строже, чем в американских лечебницах. Телефон здесь отбирают. Право связаться с родственниками всем пациентам предоставляется только один раз в сутки и под наблюдением специалистов. Другой связи с внешним миром у них нет.

Алкоголь и наркотики здесь строго запрещены. Вместо этого всем лечащимся предоставляется пятиразовое детокс-питание и услуги СПА-комплекса. С каждым зависимым ведется работа как индивидуально, так и в группах.

Стоимость пребывания в таком учреждении впечатляет. За сутки пребывания нужно отдать 1240 евро. Джиган здесь находится уже вторую неделю. Значит, его семья на данный момент заплатила больше 12 400 евро. Как долго мужчина будет пребывать в стенах элитного центра, пока неизвестно.

Журналистам со своей стороны удалось узнать, что Оксана Самойлова приезжала к мужу. Она была здесь всего один раз и без детей.