«Богиня»: Ратаковски топлес покорила сердца фанатов

Еще одной серией жарких фото порадовала поклонников в Instagram американская модель Эмили Ратаковски. Девушка предстала практически топлес, скромно прикрывая свои формы руками, пишет Пятый канал.
Она снялась для рекламы купальников собственного бренда, однако решила продемонстрировать только бикини, избавившись от верхней части комплекта. Дополнила образ Эмили простой панамой, скрывающей от яркого солнца лицо.
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Несмотря на то, что модель часто балует публику такими откровенными кадрами, фолловеры пришли в восторг.
«Клевая»
«Богиня моей жизни»
«Что ты делаешь с нами?!»
«Ох, какая шикарная»
«Счастливой изоляции», — писали в комментариях подписчики.