КАКАЯ ГРУДЬ! ⟩ Полуобнаженная Юлия Снигирь в постели обрадовала поклонников

Звезда фильма «Про любовь. Только для взрослых» примерила нежный образ. Известная артистка запечатлена в постели в одном белье. Юлия кокетливо обнажила плечо, прикрывшись одеялом с цветочным принтом. Ткань бюстгальтера в тон простыням добавила кадрам атмосферности.

Снигирь оставила темные волосы распущенными. Интересный аутфит дополнил макияж в естественных тонах. На одном из снимков красотка с персиковой помадой, на другом – с прозрачным блеском.

Фанаты актрисы поблагодарили ее за откровенность. «Как всегда, прекрасна!», «Ты что делаешь, это издевательство», «Вас нужно клонировать! Я бы забрал одну копию себе», «Красота!», «О-о-о, ты невероятная», «Секси! Очень яркая девушка», «Какая грудь, миниатюрная фигурка, божечки!» - восхитились они.

Юлия сложно переносит режим самоизоляции. Она призналась, что ее «накрыло».